XV años colectivos, crece uso de internet y entra en vigor nueva ley animal

1.⁠ ⁠De acuerdo con la Encuesta Nacional de Disponibilidad de uso de Tecnologías en los Hogares, en México el 86 por ciento de la población es usuario habitual de internet. lo que se traduce en poco más de 104.9 millones de personas que lo usan de manera diaria.

2.⁠ ⁠El Ayuntamiento de Toluca y el Sistema Municipal DIF, la iniciativa privada y el sector social, unieron acciones con la intención de celebrar de manera colectiva los 15 años de 150 adolescentes toluqueñas.

3.⁠ ⁠Ante la temporada de lluvias y la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, chikungunya y zika, llaman a reforzar las medidas de prevención para evitar la proliferación de criaderos en viviendas y espacios públicos.

4.⁠ ⁠Mercado Libre y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación acordaron la apertura de un nuevo polo de desarrollo para la industria mueblera que permita fortalecer su crecimiento a través del comercio electrónico.

5.⁠ ⁠El Banco de Alimentos del Estado de Mexico busca duplicar el número de personas que se atienden en el Estado de Mexico hacia el año 2030 para llegar a 250 mil personas atendidas en comunidades de escasos recursos.

6.⁠ ⁠El estado de México registra una reducción del 60 por ciento el promedio diario de homicidios dolosos en los 20 meses que lleva la actual administración federal.

7.⁠ ⁠La Secretaría de Seguridad del Estado de México mantiene el cierre total al acceso del Nevado de Toluca, por lo que ha reforzado la vigilancia en el coloso.

8.⁠ ⁠El director general del Instituto Mexiquense del Emprendedor, Alejandro Razo Delgado, informó que desde el arranque de las Caravanas por la Innovación las jornadas han llegado a municipios como Xonacatlán, Amecameca, Tenancingo, Atenco, Mexicaltzingo y Naucalpan, y próximamente se llevarán a cabo en Chiautla y Valle de Bravo.

9.⁠ ⁠Se publicó en Gaceta de Gobierno la nueva ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del estado de México. La nueva ley reconoce a los animales como seres sintientes con derecho a trato digno, también contempla un Registro Único de Animales de Compañía y un Fondo estatal para financiar acciones de protección. Además, obliga a las escuelas a incorporar cultura de cuidado animal en sus programas.

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