Yazmín Barragán comparte con la Compañía de Danza del Estado de México su experiencia

La pasión y el amor con el que se trabaja es la clave para conseguir el éxito en cualquier rama, prueba de ello es la fructífera carrera de Yazmín Barragán, actual coreógrafa de la Compañía de Danza del Estado de México, quien ostenta 30 años de trayectoria en esta disciplina artística.

Destaca el talento de las y los bailarines que transmiten sus obras y sentimientos al público (Foto: Especial).

“Alguna vez vi una clase de ballet y me llamó mucho la atención, pedí que me metieran a clases y resulta que la maestra comentó que tenía condiciones para bailar, me llevaron a la Escuela Nacional de Danza a hacer pruebas y me quedé, así empecé mi carrera a los nueve años de edad, la carrera duró ocho años, me gradué a los 17”, señaló Yazmín Barragán.

Al egresar, la danzarina ingresó a la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde se desarrolló como corifeo y en cuya institución obtuvo todo el aprendizaje necesario para ser una bailarina profesional y pisar los escenarios más importantes del país.

“Enseguida hice audición para la Compañía Nacional de Danza, y me vuelvo integrante en el año 2000, ahí estuve 16 años me retiré a finales de 2016. Fue una fortuna ingresar a la Compañía Nacional de Danza, me dio todas las bases de mi carrera, me dio la oportunidad de bailar todo el repertorio cásico, neoclásico y contemporáneo de la Compañía”, explicó.

A pesar de tener éxito en el repertorio contemporáneo, Yazmín quiso ir más allá, pero ahora en la coreografía, siendo en la misma Compañía Nacional, donde recibe esta oportunidad.

Actualmente es coreógrafa de la Compañía de Danza del Estado de México, agrupación conformada por 17 bailarines y bailarinas profesionales y versátiles que trabajan una diversidad de estilos como el clásico, neoclásico y contemporáneo.

Acerca de la fuente de inspiración para recrear en el escenario, Barragán aseguró que la música tiene que ser poderosa y que obligadamente tiene que transmitir emociones, por lo que ya trabaja en una sorpresa con música de Stravinsky.

Por otra parte, la Compañía sigue trabajando en diversos proyectos y rutinas diarias, para cuando la contingencia sanitaria termine, puedan ofrecer al público mexiquense espectaculares presentaciones.

Con 39 años de edad y 30 de trayectoria ininterrumpida, Yazmín Barragán aseguró que muchas personas le han apoyado a lograr sus metas y que el mundo de la danza es muy amplio para quienes desean alcanzar el éxito en esta rama de las Bellas Artes.

