Diputada propone cambiar nombre del municipio Valle de Chalco Solidaridad por Valle de Xico

Ante la Comisión de Legislación y Administración Municipal de la LXI Legislatura, la diputada local Yesica Yanet Rojas Hernández presentó una Propuesta de Reserva en la que se reforma el artículo 6 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México con el fin de modificar la denominación del municipio de Valle de Chalco Solidaridad por Valle de Xico.

Diputada Yesica Yanet Rojas Hernández (Foto: especial).

Durante la sesión de trabajo donde continuaría el análisis de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por el Licenciado Armando García Méndez, presidente municipal Constitucional de Valle de Chalco Solidaridad, con el objeto de modificar la denominación del nombre del municipio 122 del estado de México por el nombre de Valle de Xico Solidaridad, la legisladora propuso eliminar la palabra Solidaridad del nombre de dicha localidad para que solo quede como Valle de Xico.

Tras presentar un video donde aparecen fotografías antiguas de la creación de lo que hace más de 30 años se conociera como el “asentamiento humano irregular más grande de América Latina” y que posteriormente dio paso a Valle de Chalco Solidaridad, Yesica Rojas indicó que en la Zona Metropolitana del Estado de México se encuentra ubicado desde el 9 de noviembre de 1994, el municipio de Valle Chalco Solidaridad, resultado de la necesidad social y una iniciativa presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de México Emilio Chuayffet Chemor ante la Honorable LII Legislatura y publicada en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno, en el artículo tercero del Decreto número 50.

“Nombre que responde más a una referencia política sobre el programa en turno de Gobierno Federal del entonces Presidente de la Republica Carlos Salinas de Gortari”, dijo.

La diputada local de Valle de Chalco sostuvo que el Decreto número 50 dejo de lado la gran riqueza pluricultural “que recibimos como herencia de las diferentes tribus desde el año 1258 cuando llegan a Xico, como pobladores de distintas tribus en el que se encuentran, con las chalcas que tenían aproximadamente 18 años de vivir a orillas de la laguna, jugando un papel muy importante y estableciendo cinco regiones: Xico, Chalchiuhtepec, Calnahuac Cochtocan, Cihuateopan, y Cuitlatetelco (hoy Ayotzingo), contaban con una cárcel y un tianguis, un tlatoani con título de 47 nobleza, un tecuachuhtli que se encargaba de ejercer el dominio sobre la región”.

Motivo por el que, aseguró que solicitar el cambio de nombre de Valle de Chalco Solidaridad por “Valle de Xico”, está respaldado por más de 700 años de historia.

“Xico, siempre ha sido un pueblo grande, un pueblo digno, un pueblo con más de 700 años de historia; historia que fue reconocida en el glifo de su toponimia, glifo de Xico o Xicco, xitli que significa ombligo; un pueblo con una historia que debe ser contada a las generaciones y que no comenzó con el PRI”, precisó.

Reiteró que cambiar la denominación del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad por Valle de Xico, será en bienestar de la población al contar con un nombre que le de identidad propia al municipio 122, estableciendo las bases y principios para garantizar el derecho a la identidad y la cultura.

Enfatizó que los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, están conscientes que los derechos humanos y sociales deben ser reflejados en el impulso del trabajo legislativo para garantizar el derecho de los pueblos y atendiendo al mandato legislativo federal y documentos internacionales.

Y para concluir reflexionó “nosotros no nacemos con la imposición de un partido, no nacemos con la insignia de un partido…lo que queremos es recobrar una identidad que no surge en el 94, definitivamente una identidad que venimos arrastrando desde hace muchos años…y no tiene nada que ver con la insignia que le han puesto con Solidaridad, nosotros merecemos respeto, tenemos nuestra identidad propia y queremos que se nos considere así”.

Tras su participación, las y los integrantes de la Comisión de Legislación y Administración Municipal informaron que analizarían dicha Propuesta de Reserva, junto con otras que han sido presentadas por diversos actores, sobre el cambio de nombre del municipio 122.

