Zonas arqueológicas de Edomex, entre las más visitadas por el Equinoccio de Primavera

El Instituto Nacional de Antropología e Historia dio a conocer el número de visitantes a las distintas zonas arqueológicas del país durante el pasado fin de semana con motivo del Equinoccio de Primavera.

De acuerdo con el INAH, la zona arqueológica de Teotihuacán en el estado de México recibió 38 mil 103 visitantes, siendo la zona con mayor número de paseantes (Foto: Especial).

De acuerdo con el INAH, la zona arqueológica de Teotihuacán en el estado de México recibió 38 mil 103 visitantes, siendo la zona con mayor número de paseantes, seguida por Chichen Itzá en Yucatán donde se registró la llegada de 24 mil 791 personas del viernes 20 al domingo 22 de marzo.

La dependencia destacó también la afluencia en otros lugares del estado de México, tal es el caso de Teotenango en el municipio de Tenango del Valle, donde arribaron 12 mil 731 visitantes tan sólo el sábado 21 de marzo, o Calixtlahuaca en la ciudad de Toluca a la que acudieron cinco mil personas ese mismo día.

Entre las zonas arqueológicas más visitadas están también El Tajín en Veracruz, Monte Albán, Oaxaca, Palenque, en Chiapas, el Templo Mayor, en Ciudad de México; Tula, en Hidalgo; Cholula, en Puebla; Las Labradas, en Sinaloa y Tulum, en Quintana Roo.

En conjunto, en las zonas arqueológicas abiertas al público en territorio nacional se registró la llegada de 179 mil 500 personas durante el fin de semana. En cada uno de estos espacios se implementó el Operativo Equinoccio de Primavera 2026 para salvaguardar la seguridad de los asistentes y preservar al patrimonio Cultural, registrando saldo blanco.

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