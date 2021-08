La temporada de producción de maíz y hortalizas está garantizada este año para el Estado de México por las intensas lluvias que han llegado a lo largo de las últimas semanas.

(Foto: Especial).

Ezequiel Contreras, presidente de la Asociación Unidos por el Campo en el Estado de México, refirió que actualmente el 80% de la siembra de maíz aún es de temporal y solamente el 20% de riego, por lo cual la llegada de las lluvias era indispensable para garantizar la producción y el abasto alimentario de millones de familias a nivel estatal.

Aseguro que es este grano el que sigue siendo la principal fuente de ingreso para las miles de familias del sector primario que se dedican actividades agrícolas, sin embargo se hace indispensable el que se tome en cuenta la construcción de infraestructura que pueda garantizar la producción de al menos un millón de toneladas de maíz cada año para el Estado de México.

“ No contamos con presas en el Estado, no tenemos este tipo de obras que requerimos porque van a venir tiempos difíciles por el tema del calentamiento global, el Gobierno Estatal y Federal deben tener esa prevención, se deben desasolvar presas y crear nuevas porque el tema de la sequía no se dio este año como se había pronosticado pero no estamos lejos de qué la sequía nos pueda pegar”

Actualmente el sector agrícola está trabajando prácticamente con los recursos de los productores sin ningún tipo de apoyo ni del gobierno estatal y federal.

Aseguró que la transformación de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario a Secretaría del Campo y la desaparición de los programas de orden federal han dejado sin fertilizantes, semillas o programas de alta productividad al campo en todo el país.

Indicó que es indispensable el que se retomen las políticas públicas al respecto, pues éste sigue siendo el sector que alimenta a la población de todo el país y una fuente de ingreso de miles de familias que comercializan dentro y fuera de él.

