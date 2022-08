Acepto el resultado y no me voy de Morena: Higinio Martínez

Tras conocer el anunció de la dirigencia nacional de Morena sobre designar a Delfina Gómez como coordinadora de los Comités de la Cuarta Transformación en el Estado de México, el senador Higinio Martínez afirmó que respeta los resultados de las encuestas como se comprometió, y que continuará en el partido fiel a sus principios.

Deseó a la maestra Delfina el mayor de los éxitos.

Reconoció que tras 47 años de trayectoria, y 32 en cargos públicos, aspiraba a cumplir su sueño de cambiar el Estado de México y ser candidato a Gobernador, tras contar con el apoyo de la mayoría de la militancia y un trabajo de casi tres años de recorrer más de 100 municipios, sin embargo no pudo concretarlo.

El senador texcocano reiteró que reconoce el resultado y no lo impugnará, ni cuestionará las encuestas, pues se había comprometido a que así lo haría y lo acepta tal como es.

“Reconozco la decisión del partido, es que sea la maestra Delfina la coordinadora de los trabajos para el estado de México, ella lo va a ser por decisión el partido y solamente le deseo a ella el mayor de los éxitos, le queda un trabajo muy grande, le deseo éxito, suerte, le pido a Dios que se acuerde a ella”, apuntó.

Martínez Miranda recordó a lo largo de toda su vida y desde la izquierda ha luchado contra el autoritarismo priista y así seguirá hasta el final de su participación política, y que nunca ha necesitado un cargo para luchar contra los abusos y la corrupción, pues es una cuestión de principios y de convicción.

Higinio Martínez agradeció el apoyo de miles de personas que confiaron en el Movimiento Mexiquenses de Corazón, el más amplio, fuerte y visible del Estado de México registrado en los dos últimos tres años, a quienes pidió que se respete el resultado.

“No me voy de Morena no seré candidato de otro partido, no seré candidato independiente, no apoyaré a ningún candidato de otro partido, ya veremos más adelante cuando inicie el proceso electoral en el Estado de México, qué papel jugaré, por lo pronto pido a todas y todos que sean solidarios”, destacó.

Señaló que tras tres años de intensa actividad, buscará un momento de descanso y entiende que no le tocó ser candidato a Gobernador, pero se mantiene fiel a sus principios, “fiel a la causa, fiel al movimiento”.

Comentarios

comentarios