Un riesgo contratar empresas de seguridad privada irregulares

La ausencia de un Registro Nacional de Empresas de Seguridad Privada en México, aunado a la falta de aplicación de la Ley Federal de Seguridad Privada, representan algunos de los principales riesgos en la contratación de estos servicios y la proliferación de empresas que operan de manera irregular.

Raúl Sapién, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, indicó que actualmente existen más de seis mil empresas ofreciendo servicios de seguridad privada. Sin embargo, se estima que hasta el 40 por ciento de ellas opera de manera irregular, lo que no solo se refiere a su falta de constitución legal, sino también al riesgo que representa para la seguridad y la vulnerabilidad de la información de quienes las contratan.

Información sensible, como el patrimonio de las personas, horarios, datos personales, entre otros, es compartida. En el caso de las empresas, también se involucran aspectos como el armamento, equipo o manejo de crisis.

Sapién señaló que hay una paradoja, y es que aquellas empresas que trabajan de manera irregular no son verificadas por la autoridad.

“Hoy es más sancionada una empresa que cumple con la normatividad que una empresa que trabaja en la oscuridad normativa, porque no es susceptible de tener una imagen corporativa, al no tener un domicilio conocido, por ende, no es susceptible de poder ser visitada y sancionada por estar trabajando en la ilegalidad”.

Para verificar si la empresa que usted tiene contratada está acreditada por una entidad federativa o estatal, puede consultar el portal http://www.cncp.com.mx , sin embargo, esto también puede ser verificado con el simple, costo, y uniforme, imagen y papelería de quienes prestan el servicio, ya que, en muchos de los casos, evitan costos de capacitación para su personal.

“A mediano y largo plazo ese costo lo terminan pagando los usuarios que contratan servicios con empresas irregulares, porque al no estar capacitados, pues son víctimas de ellos mismos, que sean autorobados por las empresas de seguridad que ellos contrataron. Pagan caro porque no tienen la capacitación y exhiben su información a extraños: de quién vive, a qué hora llega, y hasta el nombre de la mascota”.

Raúl Sapién refirió que, al momento, la seguridad privada es un coadyuvante de la seguridad pública en la atención oportuna y prevención del delito, sin embargo, es necesario que estos servicios sean profesionales para garantizar resultados.

