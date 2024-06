Aguacateros mexiquenses más preocupados por sequía, que por bloqueo de Estados Unidos

De acuerdo con Abraham Montes de Oca, productor perteneciente a la asociación de aguacateros Libertad del municipio de Donato Guerra, si bien hay una suspensión de importación de aguacate mexicano en Estados Unidos, en el caso particular de los productores del Estado de México, no les está perjudicando tanto, ya que no existe un convenio para que puedan exportar él también conocido como oro verde desde el estado de México, hacia Estados Unidos”.

Aguacate mexiquense (Foto: redes SeCampo).

“La parte aquí de nosotros no nos afecta, porque nosotros no tenemos el convenio con Estados Unidos, nosotros podemos exportar a cualquier -otra- parte de del mundo, mientras cumplamos con las normas de sanidad y los estudios que se le hace a la fruta; nada más el único que puede exportar ahorita es Michoacán y Jalisco (…) Hay un convenio con los michoacanos y los de Jalisco; y apenas iba a entrar un convenio con Estado de México pero todavía no se llega al acuerdo”.

En el caso del aguacate del Estado de México informó que se está exportando a Canadá, Japón, China, Corea, y España.

Sin embargo, relató que en su caso, la producción si se ve afectada pero en relación a la falta de lluvias.

“Sí no está perjudicando mucho, y pues yo siento que va a bajar mucho la producción, porque el árbol se estresa, se empieza a caer la fruta si no se hidrata la fruta, entonces gran parte del aguacate sí es algo el agua”.

Refirió que la producción pudiera disminuir entre un 30 y alcanzar un 40% en el Estado de México, por lo que se tendrán que revisar los precios, pues pudieran incrementarse ya que tan solo en el caso de Toluca, el precio llega a rondar los $100 y con la disminución de la producción, pudiera incrementar más, por lo que está es la verdadera preocupación de los productores de aguacate de la entidad.

Finalmente mencionó que a pesar de que hay algunas parcelas donde se pueden regar las plantas con agua de escurrideros, de entrada ya no alcanza de agua, pero además no es lo mismo el sistema de riego, a que sea por medio de la lluvia, pues es mejor la producción cuando se hidrata con el agua de lluvia.

