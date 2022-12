Alistan selectivo estatal de Atletismo

Con el objetivo de determinar a la delegación de Atletismo que participará en los procesos competitivos, rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2023, ya se alista el selectivo estatal de esta disciplina.

Buscan definir a la delegación mexiquense rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2023 (Foto: Especial).

Dicha selección se realizará 11, 12, 18 y 19 de febrero del próximo año, con sede en la pista de la Ciudad Deportiva Edoméx, ubicada en la avenida Adolfo López Mateos #100, colonia Irma Patricia Galindo de Reza, Zinacantepec, Estado de México.

La misión es tener a las y los atletas que registren las mejores marcas en cada una de las pruebas contempladas para la justa deportiva nacional y así llevar un grupo fuerte y consolidado, que esté luchando por los mejores lugares de la contienda.

Es por ello que la Dirección General de Cultura Física y Deporte y el Comité Técnico, integrado por entrenadores estatales, convoca a todos los Institutos municipales, clubes y atletas en general, para que, con base en la convocatoria y su categoría, se inscriban al evento clasificatorio estatal.

La competencia se efectuará en dos etapas, la primera el 11 y 12 de febrero, para las categorías Sub 18 y Sub 20; en tanto que el 18 y 19 de febrero, corresponderá el turno para las categorías Sub 16 y Sub 23.

Con el objetivo de llevar una delegación fortalecida, se requiere que los atletas, además de obtener las primeras posiciones de sus respectivas pruebas, den las marcas estipuladas en el anexo técnico estatal.

Las y los interesados podrán participar en dos pruebas individuales y un relevo, asimismo, deberán registrarse antes del 30 de enero y presentar la documentación requerida. La inscripción y afiliación son gratuitas.

Para más información, pueden comunicarse a la Subdirección de Fomento al Deporte al teléfono 722-167-8040, ext. 108 y 109.

Comentarios

comentarios