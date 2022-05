Alumnos del COMEM e integrantes de la Banda Sinfónica Filarmonía Vallesana-Donato Guerra comparten escenario

Como parte de la Semana Cultural con motivo del Día Internacional del Niño y de la Niña, el Conservatorio de Música del Estado de México (COMEM) invitó al público en general al concierto a cargo de la Banda Sinfónica Filarmonía Vallesana-Donato Guerra.

Forma parte de las actividades que celebran el Día Internacional del Niño y de la Niña (Foto: Especial).

Esta agrupación nació como parte de un programa de entrenamiento y desarrollo pedagógico musical comunitario, en marzo de 2016, el Festival Internacional de Música Pro Valle de Bravo AC, con el objetivo de disminuir el riesgo de las adicciones y la violencia en el entorno, convirtiendo el tiempo de ocio en periodo de juego, enseñanza y aprendizaje.

En la actualidad y bajo la dirección de Felipe Gómez Pérez, el programa cuenta con dos bandas sinfónicas, un ensamble coral y un grupo de niños directores.

En esta fecha especial, pequeños alumnos del COMEM compartieron el escenario con las y los integrantes de esta Banda Sinfónica Filarmonía Vallesana-Donato Guerra que, “más que una banda, somos una familia que hacemos música juntos, lo que hace total referencia a nuestro objetivo primordial, formar comunidades ejemplares a través de la música”, expresaron.

Ante la presencia de autoridades del COMEM y de representantes que patrocinan a la Banda Sinfónica, este programa llevó distintos estilos y ritmos que, sin duda, llenaron el recinto de colores, olores, sabores y de música el espíritu de todos los que cultivan su alma infantil.

En esta ocasión, interpretaron March of the champions, de Timothy Loest, The soaring spirit, de Rob Grice, Valiance, de Robert W. Smith, Antagonista, de Larry Clark, Tempestad, de Robert W. Smith, y The lost tomb, de Sean O’loughlin.

También Agresivo, de Randall D. Standridge, Mambo cubano, de James Swearingen, Encanto, de Robert W. Smith, Thriller, de Paul Murtha, Junk funk, de Kevin Mixon y Handclap, de Paul Murtha.

