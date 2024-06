Analizan efecto de ciclovía frente al comercio local en Isidro Fabela

Al darse a conocer que se retomará el proyecto de instalación de una ciclovía en la avenida Isidro Fabela de la capital mexiquense, el sector comercio analiza los pros y contras de este sistema y los impactos que podría traer sobre el comercio establecido de la zona.

La intención es que se promueva el comercio en la zona y que la ciclovía no se vuelva un inhibidor de este, o bien, un punto en el que prolifere el comercio informal (Foto: Especial).

Fernando Reyes, presidente de la Cámara de Comercio del Valle de Toluca señaló que se tienen contabilizados 850 puntos de venta sobre los casi 4 kilómetros de impacto por lo que se busca tener todos los elementos técnicos posibles antes de fijar un posicionamiento al respecto.

“Nos es un sí por sí y no es un no por no, creo que se requiere un análisis profundo y nos hemos buscado acercar especialistas que realmente entienda el tema y que esto no se vuelva un tema de caprichos”

Una de las opciones que se ha planteado y que se espera sean incluidas en el análisis, es que el proyecto se desarrolle en vías alternas, es decir una paralela a Isidro Fabela o bien, que como se ha desarrollado en otras ciudades, se pueda establecer en horarios diferenciados, por ejemplo, de 6 a 10 de la mañana abierto a la ciclovía y el resto del día se permita usar la vía como hasta ahora.

Las reuniones se han desarrollado con la Secretaría de Movilidad y explicó que, por el momento, no se tiene conocimiento de que se hayan interpuesto amparos por los locatarios de la zona aun cuando ellos tienen una organización y representación independiente a la de la Cámara.

Comentarios

comentarios