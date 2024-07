Ante falta de donación de órganos, pacientes no acuden a sus citas

En el Estado de México se tiene un subregistro de personas en lista de espera para un órgano o tejido, así lo señaló Gildardo Cortés Julián, encargado del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de México, al asegurar que durante los últimos tres años, y producto de la disminución de trasplantes y donaciones muchos pacientes ya no acudieron a sus citas.

Gildardo Cortés Julián, encargado del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de México. (Foto: Sonia Vilchis).

Por lo que aseguró que la lista no refleja las necesidades de la sociedad. Explicó que cuando un paciente en lista de espera deja de acudir a una cita o a su seguimiento, sale de la misma, aunque el paciente esté enfermo o necesite el trasplante.

Añadió que la lista se limpia constantemente, es decir, cada tres o seis se revisa qué pacientes están subiendo datos.

Gildardo Cortés Julián, mencionó que la lista de espera va por órganos, por ejemplo pulmones y corazones no hay lista de espera activa, hígado dos pacientes, Reiteró que esta cifra no es la oficial pues no refleja las necesidades de los pacientes y riñón mil 800 pacientes.

Para estar en la lista de espera hay que acudir a consultas, hacerse estudios, y tener la posibilidad de trasplantarse. Cabe mencionar que un paciente puede quedarse en lista hasta por seis años.

Y de esto depende la salud del paciente, pues incluso hay quien muere a la espera, e incluso si solo esperaron por seis y ocho meses.

Comentarios

comentarios