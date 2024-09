Anuncia CulturArte Temporada 2024-2025 de The Royal Opera and Ballet

CulturArte, CineDot y Centro Tolzú hacen alianza para traer a la capital mexiquense la Temporada 2024-205 de The Royal Opera and Ballet, la cual estará conformada por 10 espectáculos que se presentan en la ciudad de Londres y que el público del valle de Toluca podrá disfrutar a través de transmisiones.

(Foto: Judith Chacón).

Esta temporada presenta cinco espectáculos de ópera y cinco de ballet, cada una de las proyecciones incluye algunas entrevistas y detalles de lo que pasa detrás del escenario de The Royal Opera House.

Este martes se llevó a cabo la conferencia de prensa en la que fue anunciada la Temporada 2024-2025. Francisco Mejía, director general de CulturArte, informó que está temporada las funciones se llevarán a cabo sábado y domingo, con un espectáculo mensual. Además, los martes previos a las funciones habrán charlas con las que el público podrá conocer más sobre cada una de las obras que se transmitirán.

La Temporada 2024-2025 dará inicio en octubre los días 12 y 13 con la proyección de “Las bodas de Fígaro” de Mozart, ópera con música de Mozart y libreto de Lorenzo da Ponte y dirección de David McVicar.

· 23 y 24 de noviembre: Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas (ballet con coreografía de Christopher Wheeldon y músic de Joby Talbot).

· 28 y 29 de diciembre: El Cascanueces (ballet con coreografía de Peter Wright y música de Pyotr Il’yich Tchaikovsky.

· 25 y 26 de enero: La Cenicienta (ballet con coreografía de Frederick Ashton y música de Sergey Prokofiev)

· 22 y 23 de febrero: Los Cuentos de Hoffmann (ópera con música de Jacques Offenbach y libreto de Jules Barbier)

· 29 y 30 de marzo: El Lago de los Cisnes (ballet con coreografía de Marius Petipa y Lev Ivanov y música de Piotr Ilich Chaikovski)

· 26 y 27 de abril: Romeo y Julieta (ballet coreografía de Kenneth MacMillan y música de Sergey Prokofiev)

· 17 y 18 de mayo: Turandot (ópera con libreto de Giuseppe Adami y Renato Simoni y música de Giacomo Puccini)

· 7 de junio: La Valquiria (ópera con libreto y música de Richard Wagner)

· 28 y 29 de junio: Ballet to Broadway (espectáculo de ballet que reúne cuatro obras cortas del ballet contemporáneo del teatro musical: Fool’s Paradise, The Two of Us, Us, An American in Paris; con coreografía de Christopher Wheeldon).

Cabe aclarar que “La Valquiria” será el único espectáculo que tendrá solamente una función dando inicio a las nueve de la mañana; el resto de las funciones serán a las 10 de la mañana y todas ellas serán proyectadas en la pantalla de CineDot ubicada en Centro Tolzú. El acceso tiene costo de 149 pesos, aunque también está disponible el abono que incluye los 10 espectáculos con costo de mil pesos.

