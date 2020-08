Anuncia Festival Cervantino su programación 2020

Del 14 al 18 de octubre se realizará el Festival Internacional Cervantino el cual se ha visto en la necesidad de adaptarse a las actuales condiciones y para ello recurrirá a las plataformas digitales.

(Foto: Festival Cervantino).

En su edición 48, el festival cultural contará con la participación 570 artistas de Argentina, China, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos de América, Francia, México, Portugal, Reino Unido, Senegal y Uruguay. Son 27 grupos de danza, teatro, música y ópera.

El Live from London también formará parte del Cervantino. Con el festival de música vocal se podrá disfrutar los conciertos de artistas internacionales como Voces8, Stile Antico, The Gesualdo Six y Chanticleer. A su vez, serán parte de esta fiesta cultural Sara Correia, representante de la nueva generación del fado portugués; Catrin Finch and Seckou Keita que unen la música de Reino Unido y Senegal, y Seth Glier, cantautor, productor y multiinstrumentista estadounidense que está revolucionando la música independiente desde su nominación al Grammy.

La Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes estrenará “Ascanio in Alba” de Wolfgang Amadeus Mozart, una de sus obras menos representadas. El Ensamble del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (CEPROMUSIC) —bajo la batuta de José Luis Castillo— presentará la ópera radiofónica Don Perlimplín, de Bruno Maderna, inspirada en la tragicomedia homónima de Federico García Lorca.

Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Xichú se harán presentes con su espectáculo de huapango arribeño y un toque de juglaría; el Ensamble de Música Barroca Capella Guanajuatensis ofrecerá una selección de música francesa del siglo XVIII, y Son del Montón “Colectivo”, una celebración a las raíces africanas desde la tarima y las jaranas.

La Bruja de Texcoco realizará un espectáculo performático con canciones del folclore popular latinoamericano.

El festival también celebrará los 250 años de Ludwig van Beethoven por lo que la Compañía Nacional de Danza rendirá un homenaje con el espectáculo “Beethoven en la Intimidad”. Además, se sumarán El Cuarteto Latinoamericano y el Diálogo cervantino con Claire Gibault, Birane Ba (Paris Mozart Orchestra) y Ana Lara, quienes ofrecerán un programa en remembranza al compositor alemán.

Cuba y Coahuila serán los invitados de honor este 2020 y lo volverán a ser el próximo año. En esta ocasión, su participación será con la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila, la exposición “Dinosaurios” del Museo del Desierto y con teatro y música de Cuba.

Para el público infantil, Triciclo Rojo interpretará su serie de cuentos breves sobre la magia y Escenia Ensamble presentará “El barbero de Sevilla”, una ópera escenificada con títeres.

Habrá también un “Circuito Cervantino” con los que se realizará una redistribución digital del contenido del festival en varios municipios, como el caso de Metepec.

La programación del festival se podrá seguir desde el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a través de Canal 14, Canal Once, Canal 22 y la Unidad de Televisión de Guanajuato (TV4).

El Festival Internacional Cervantino se difundirá en televisión abierta, redes sociales y plataformas digitales de los medios públicos federales y locales; se podrá acceder desde cualquier parte del mundo en festivalcervantino.gob.mx y la plataforma Contigo en la Distancia contigoenladistancia.cultura.gob.mx.

