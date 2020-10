Anuncian programa de infracciones de tránsito electrónicas en Naucalpan

El Director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan, Lázaro Gaytán Aguirre, anunció que a partir del 15 de octubr3e iniciará la aplicación de Infracciones de Tránsito Electrónicas.

La Policía se cuenta con 20 máquinas hand held, las cuales están vinculadas al C4, lo que permitirá realizar consultas al momento de nombres de personas y de placas para cruzarlos con la Plataforma México y verificar si tiene reporte de robo o se cometió algún delito a bordo de dicha unidad. (Foto: especial).

Durante la primera quincena de octubre, agentes de la Subdirección de Tránsito realizarán apercibimientos a los conductores que cometan faltas, con el objetivo de sensibilizar a la población.

Una vez que finalice el periodo de gracia, las multas podrán pagarse en tiendas de conveniencia Oxxo o en las oficinas de la Tesorería Municipal. Los agentes tienen prohibido cobrar en efectivo.

“Queremos generar ordenamiento vial, mejorar el tema del flujo vehicular, que la gente respete los estacionamientos, las zonas peatonales, los rangos de velocidad, y que esto nos ayude a evitar accidentes.

“Las compañeras traerán una máquina para cobrar la multa de forma electrónica, una hand held, y una cámara de solapa que les va a permitir estar grabando todo el proceso de infracción. La información de las cámaras de solapa solo se maneja desde el C4 para que ellas no lo puedan manipular, apagar o borrar. En el C4 se conservará la información”, dijo Gaytán Aguirre.

Destacó que se capacitó a las y los elementos de Tránsito en Derechos Humanos, sobre principios y valores de ética policial, así como ética en el servicio público, para evitar actos de corrupción, además de la aplicación del Reglamento de Tránsito Metropolitano.

En campo, tanto agentes femeninos como masculinos circularán para verificar el orden vial, sin embargo, las únicas autorizadas para aplicar sanciones serán las mujeres policía.

“A los agentes los van a identificar de una manera muy fácil. El uniforme de Tránsito es blanco con azul, el de las compañeras que van a infraccionar es negro con color naranja. Otro elemento de identificación va a ser su gafete, deben portarlo en todo momento, trae el nombre, además de su fotografía.

“Si no trae gafete, si no trae el uniforme negro con color naranja, si le falta la hand held, si le falta la cámara de solapa, no va a poder infraccionar. Le decimos a la ciudadanía que no permita que los infraccionen e informen de manera inmediata para evitar que vayan a ser engañados”, externó el Comisario.

Asimismo, comentó que se capacitó a casi 50 elementos que operarán en dos turnos para aplicar las sanciones.

La Policía se cuenta con 20 máquinas hand held, las cuales están vinculadas al C4, lo que permitirá realizar consultas al momento de nombres de personas y de placas para cruzarlos con la Plataforma México y verificar si tiene reporte de robo o se cometió algún delito a bordo de dicha unidad.

Sobre la cromática de las patrullas, destacó que los vehículos modelo Figo y Pick Up portan un letrero visible en la parte lateral con la leyenda “Infracciones”, además de cuadros blancos y naranjas debajo de la unidad, así como los distintivos de la corporación.

“En la página de internet del municipio estará todo el programa de la implementación de infracciones, incluyendo los tabuladores de multas y los descuentos por pronto pago”, añadió Gaytán Aguirre.El Comisario invitó a la ciudadanía a comunicarse al C4, al teléfono 55 5371 2250, en caso de que detecte abusos en el programa Infracciones de Tránsito Electrónicas.

Comentarios

comentarios