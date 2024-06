Se retrasa tren México-Toluca

El aplazamiento de la puesta en marcha de la segunda etapa del tren ligero México-Toluca ofrece al menos un año más para poner en orden el sistema de alimentación en materia peatonal, ciclista y vehicular de las cuatro estaciones que ya están en operación y las que se adicionará en la intersección con la Ciudad de México.

El Insurgente que corre de los municipios de Lerma a Zinacantepec carece de políticas públicas integrales para que las personas puedan llegar a las estaciones y esto explica en buena medida el porqué sus niveles de uso no alcanzan ni el 5 por ciento de la proyección hecha por las autoridades por lo que al momento su operación resulta deficiente.

Dante Álvarez, activista por la movilidad sustentable y el espacio público señaló que esta ausencia de planeación se refleja en primer lugar en que no se cuenta con espacios peatonales para llegar al tren, sin franjas de señalización, semáforos o cruces seguros, en segundo lugar, sin posibilidad de acceder a él en bicicleta como se tiene en otros países.

“Es increíble que no permitan acceder a los vagones con bicicleta que es una práctica recurrente en otros sistemas similares, una persona con problemas de movilidad o que use silla de ruedas o incluso una mujer con su carreola es algo que no se ha podido conseguir”.

En tercer lugar el tema de la alimentación vehicular también ha sido deficiente, refirió que las rutas previstas siguen siendo las mismas que operaban antes del tren y los sistemas de electro movilidad se han ido reduciendo al pasar de 6 a 4 unidades y ahora a 2 sin fecha real para su aplicación por lo que la demanda ha sido cubierta casi en su totalidad por taxis colectivos

El anuncio realizado desde el Gobierno Federal que aplaza al menos un año más la entrada en operación de las dos estaciones que conectarán con la Ciudad de México da oportunidad de corregir la situación que debe ordenarse desde el Gobierno estatal pero, que dijo, se han propuesto diversas opciones de acciones a los municipios que son recibidas y escuchadas pero en ninguno de los casos se han aplicado.

