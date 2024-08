Apoyos a familias afectadas se da cuando el daño es directo a viviendas: Horacio Duarte

De acuerdo con el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, ya se han entregado recursos y apoyos a familias afectadas por las lluvias en los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Cuautitlán y Ecatepec, pero remarcó que es solamente para las personas que tengan afectaciones en sus viviendas.

Secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares (Foto: redes HDO).

“Apoyamos a quienes hay una afectación directa en vivienda, cuando hay encharcamientos en las vialidades y no hay afectación en la vivienda, la Ley no lo permite, debe haber una afectación directa a las viviendas”.

Según el secretario, parte de lo que tiene que cambiar en el gobierno, es cambiar las trabas burocráticas para dar mejores resultados, pues hay muchas trabas burocráticas para el acceso a los recursos.

“No es que no funcione, tiene muchas trabas burocráticas que impiden acceder de manera inmediata; por ejemplo, para un tema de limpieza al Canal de la Compañía en Chimalhuacán que urgía limpiar, para que no se siguiera acumulando la basura, teníamos que contar con maquinaria, entonces, si entramos al Fondo de Desastres, nos íbamos a tardar un par de meses y decidimos de manera directa al otro día tener la maquinaria, y recolectar la basura porque si no, no es posible”.

Por ello señaló, se tiene que agilizar estos trámites burocráticos, para que no se lleve demasiado tiempo el acceso a los recursos, sobre todo en estos temas.

