Aquí te dejamos algunas actividades para disfrutar el fin de semana

Este sábado y domingo de 11 de la mañana a cuatro de la tarde se llevará a cabo el Festival Cultural TransformArte en el Centro Cultural Mexiquense. El tema de esta edición será Encuentro Intergeneracional Jóvenes y Grandes Creadores con actividades como clases de yoga; presentaciones de libros; presentaciones musicales; conversatorio y proyecciones de películas. Todas las actividades son gratuitas.

Este sábado y domingo de 11 de la mañana a cuatro de la tarde se llevará a cabo el Festival Cultural TransformArte en el Centro Cultural Mexiquense (Foto: Especial).

La Cineteca Mexiquense tendrá varias funciones a lo largo de todo el fin de semana. Hoy la programación iniciará a las 13:00 horas con “Metrónomo”; continuará a las 17:10 horas con “Kokoloko” y culminará a las 19:20 horas con “El halcón”. Mañana proyectará “Cómo no te voy a querer”; “Serpientes y escaleras” y “Tótem”. Finalmente, el domingo habrá función de “Iluminados” y “Del olvido al no me acuerdo”. Todas las funciones serán gratuitas.

La Compañía Universitaria de Teatro continúa con las funciones de su Cuarta Temporada 2024. Hoy y mañana se presenta «Loca» con funciones este viernes y sábado a las 19:00 horas y domingo a las seis de la tarde con acceso general de 110 pesos. “Lo que queda de nosotros», otra de las puestas en escena de esta temporada, se presenta sábado y domingo a la una de la tarde, el acceso para niños tiene costo de 60 pesos y adultos pagan 80 pesos. Todas las funciones de esta temporada se llevan a cabo en el Teatro Universitario Los Jaguares.

Mañana sábado 24 de agosto, en el Centro Cultural Universitario Casa de las Diligencias se presentará el espectáculo de marionetas “El V Sol en movimiento” a cargo del grupo teatral Tablas. El acceso es con cooperación voluntaria.

El domingo 25 de agosto, el Museo de Ciencias Naturales del Estado de México realizará su actividad Club de Avistamiento, el cual tendrá lugar en el Paraje La Cascada de San Pedro Tlanixco en el municipio de Tenango del Valle iniciando a las siete y media de la mañana. La actividad es gratuita, aunque es necesario realizar un registro en el museo.

Centro Tolzú alberga la exposición “Play Experience”, conformada por figuras de una reconocida línea de juguetes. Además, en ese espacio continúa la exposición “Memorias del vínculo” de la artista mexiquense Maura Martínez; así como “Identidad y fiesta”, exposición proveniente del Museo Nacional de Arte. El horario de visita es de 10 de la mañana a seis de la tarde con entrada general de 60 pesos, el boleto incluye las tres exposiciones.

El Museo Galería Arte Mexiquense Torres Bicentenario alberga la exposición del Encuentro Nacional de Arte Joven 2024 que está conformada por 39 obras de pintura, dibujo, fotografía, arte objeto, instalación, video, gráfica y escultura; todas ellas divididas en seis módulos temáticos. El horario de visita al museo es de 10 de la mañana a seis de la tarde con entrada gratuita.

