Arranca “Operativo de Verano 2024” en Huixquilucan para reforzar seguridad durante periodo vacacional

A fin de reforzar la estrategia de seguridad y atención que se brinda a la población del territorio, el Gobierno de Huixquilucan dio inicio al “Operativo de Verano 2024”, que estará vigente a partir de este jueves 17 de julio y hasta el 26 de agosto, con el objetivo de que LOS habitantes, visitantes y transeúntes disfruten de la temporada vacacional en un clima de paz y tranquilidad.

El Gobierno de Huixquilucan mantendrá las acciones que se implementan de manera permanente, así como los más de 20 operativos que cada día se realizan para preservar un clima de paz y tranquilidad (Foto: Especial).

Al respecto, el director general de Seguridad Pública y Vialidad, Luis Antonio Alarcón Martínez, informó que, en el “Operativo de Verano 2024”, participan todos los elementos de la corporación, de la Coordinación Municipal de Protección Civil, así como de la Sección Especial de Reacción Operativa (SERO), quienes recorrerán las tres zonas que conforman el territorio municipal -Tradicional, Popular y Residencial-, para auxiliar a la ciudadanía, en caso de que lo requiera, además de agilizar el tránsito vehicular.

“Este operativo que arranca tras el término del ciclo escolar 2023-2024, tiene la finalidad de brindar seguridad a las familias del municipio, a los visitantes y transeúntes. Habrá un despliegue de todos los elementos de seguridad para realizar rondines y reforzar el patrullaje en comunidades, colonias y fraccionamientos del territorio para cuidar la integridad y patrimonio de los ciudadanos y prevenir delitos como el robo a casa habitación o algún incidente vial”, indicó.

Indicó que, como parte de este despliegue, habrá vigilancia en los puntos con mayor afluencia como centros comerciales, espacios de recreación, zonas bancarias, cajeros automáticos, vialidades principales y accesos y salidas del municipio.

De igual forma, se mantendrán las acciones que se implementan de manera permanente y los más de 20 operativos que cada día lleva a cabo el Gobierno de Huixquilucan, tales como el Operativo Metropolitano, que se realiza en conjunto con Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y Naucalpan; así como el Operativo Pasajero Seguro, donde se refuerza la vigilancia en el transporte público, entre otros.

Además, desde los dos Centros de Mando de Huixquilucan se realizará un monitoreo 24/7 de todo el territorio municipal; estrategia que se refuerza con las seis torres de videovigilancia que se despliegan por toda la demarcación, las más de mil cámaras de videovigilancia y los nueve arcos lectores de placas.

El Gobierno de Huixquilucan exhorta a las y los huixquiluquenses a implementar medidas preventivas para preservar su seguridad, por lo que, en caso de salir de casa, se recomienda cerrar las llaves de paso de gas y agua; no dejar ningún aparato conectado a la corriente eléctrica o luces encendidas; verificar que estén bien cerradas puertas, ventanas y áreas de estacionamiento; no transmitir mensajes que anuncien su ausencia; no publicar fotografías ni datos en redes sociales con su ubicación; y encargar su domicilio con algún familiar o vecino de confianza.

Asimismo, hace un llamado a los automovilistas a seguir las medidas pertinentes para tener viajes seguros, como revisar su vehículo antes de salir a carretera, utilizar el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y no conducir cansado, ni bajo el influjo de alcohol o drogas.

Cabe señalar que, en caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos (55) 3605 1439, (55) 3605 1440, (55) 3605 1441, (55) 5290 6064 y (55) 8284 2237 del Centro de Mando de Huixquilucan, o al (55) 5949 3799 de la Coordinación Municipal de Protección Civil; así como realizar reportes a través de la aplicación para teléfonos móviles SayVU, disponible en los sistemas Android y iOS.

