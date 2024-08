Así será la temporada 2024-2025 de The Royal Ballet and Opera!

Será en octubre próximo cuando inicie la Temporada 2024-2025 de transmisiones de The Royal Opera House, cuya programación estará conformada por 10 espectáculos, los cuales se proyectarán en Ciudad de México; Querétaro; Cuernavaca; Coacalco y Toluca.

La mayor parte de los espectáculos contarán con dos funciones, llevándose a cabo sábado y domingo a las 10:00 de la mañana. Solamente “La Valquiria” tendrá una función (Foto: Especial).

Nuevamente, Centro Tolzú y Cinedot colaboran con CulturArte en esta temporada en la que el público podrá disfrutar de “Las bodas de Fígaro”; “Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas”; “El Cascanueces”; “La Cenicienta”; “Los cuentos de Hoffmann”; “El lago de los cisnes”; “Romeo y Julieta”; “Turandot”; “La Valquiria” y “Ballet to Broadway”.

En entrevista para Así Sucede, Francisco Mejía, director de CulturArte, informó que el nombre de este programa de transmisiones cambia a Royal Ballet & Opera, pues al igual que en temporadas anteriores serán espectáculos de ópera y ballet los que se transmitirán.

“Uno de los puntos importantes que la Royal Opera había identificado es que al llamarlo Royal Opera House, como es el nombre del foro, mucha gente pensaba que solamente la temporada era de ópera pero después de hacer su investigación y demás se decidió, a partir de esta temporada, cambiar el nombre de la compañía a Royal Ballet and Opera, lo cual me parece que fue una muy buena decisión porque de esa manera el público ya con el sólo nombre de la compañía sabe que va a poder disfrutar ballet y ópera y que no nada más está enfocado a la ópera que era algo que pasaba, el público se confundía con este tema del Royal Opera House y creo que ahora al denominarlo Royal Ballet & Opera permitirá también que nuevo público se acerque al ver que la compañía está incluyendo ambas disciplinas artísticas”, explicó.

La programación de la temporada 2024-2025 de The Royal Ballet & Opera quedará de la siguiente manera:

· 12 y 13 de octubre: Las Bodas de Fígaro (ópera con música de Mozart y libreto de Lorenzo da Ponte y dirección de David McVicar)

· 23 y 24 de noviembre: Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas (ballet con coreografía de Christopher Wheeldon y músic de Joby Talbot).

· 28 y 29 de diciembre: El Cascanueces (ballet con coreografía de Peter Wright y música de Pyotr Il’yich Tchaikovsky.

· 25 y 26 de enero: La Cenicienta (ballet con coreografía de Frederick Ashton y música de Sergey Prokofiev)

· 22 y 23 de febrero: Los Cuentos de Hoffmann (ópera con música de Jacques Offenbach y libreto de Jules Barbier)

· 29 y 30 de marzo: El Lago de los Cisnes (ballet con coreografía de Marius Petipa y Lev Ivanov y música de Piotr Ilich Chaikovski)

· 26 y 27 de abril: Romeo y Julieta (ballet coreografía de Kenneth MacMillan y música de Sergey Prokofiev)

· 17 y 18 de mayo: Turandot (ópera con libreto de Giuseppe Adami y Renato Simoni y música de Giacomo Puccini)

· 7 de junio: La Valquiria (ópera con libreto y música de Richard Wagner)

· 8 y 29 de junio: Ballet to Broadway (espectáculo de ballet que reúne cuatro obras cortas del ballet contemporáneo del teatro musical: Fool’s Paradise, The Two of Us, Us, An American in Paris; con coreografía de Christopher Wheeldon)

Otro de los cambios importantes que tendrá esta temporada de The Royal Opera & Ballet es que la mayor parte de los espectáculos contarán con dos funciones, llevándose a cabo sábado y domingo a las 10:00 de la mañana. Solamente “La Valquiria” tendrá una función.

Cabe mencionar que el costo de los boletos por persona se mantiene igual que la temporada anterior, es decir 149 pesos, sin embargo ya está a la venta el abono para toda la temporada con el cual el precio para cada función es de 100 pesos.

Comentarios

comentarios