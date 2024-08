Trigésimo aniversario

Y llegamos hoy a los 30 años de los servicios informativos de Grupo Acir Toluca con la satisfacción de haber sido testigos e informantes de la realidad estatal y su dinámica de evolución en todos los sectores. Hemos dado cuenta por tanto, de problemas sociales, económicos y políticos; llegada, formas, decisiones e impacto de gobiernos; elecciones, accidentes, desastres naturales y complicaciones ambientales, desarrollo empresarial e industrial, el rol de las ONG’s, las expresiones de la sociedad civil, la pandemia y la alternancia en el gobierno. Informamos de eventos deportivos y sus estadísticas, de lo que ocurre en cultura, espectáculos, entretenimiento e internet. Lo hemos hecho con convicción profesional y la libertad y respaldo de Grupo Acir.

Pero en este recorrido el elemento clave has sido tú como audiencia, que nos escuchas, nos retroalimentas y nos recomiendas. Nos brindas tu apoyo. Tú has jugado un papel activo y esencial en el contenido y éxito de Así Sucede y Panorama Informativo Toluca, así que siéntete aludido o aludida. Tu preferencia ha sido la fuerza que nos ha impulsado a seguir adelante, día tras día, informando con responsabilidad y veracidad. Sin tu lealtad, este logro no habría sido posible.

Es por eso que hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir ofreciendo información de calidad, con la misma pasión y dedicación con la que comenzamos hace 30 años. Gracias por confiar en nosotros como tu fuente de noticias, por permitirnos entrar en tu hogar, trabajo, automóvil. A tu espacio personal.

