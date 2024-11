Aún no hay nada resuelto para Almoloya de Juárez: Oscar Sánchez 

El presidente municipal de Almoloya de Juárez, Oscar Sánchez García, aseguró que seguirá entregando obras hasta el último día de la actual administración.

En gira por el sur del municipio, el alcalde entregó cuatro caminos de concreto hidráulico y dos arcotechos. (Foto: especial.).

“Vamos a esperar, primero, a que se determinen jurídicamente y legalmente las cosas. Todavía no está nada resuelto para Almoloya de Juárez, pero repito fuerte y claro: esto no me limita a seguir caminando con ustedes de la mano. Esto sigue exactamente igual”, señaló respecto al proceso electoral de este año.

En gira de trabajo por la región 5 del municipio, destacó que todavía faltan por entregar 14 obras de impacto que contribuirán al desarrollo y bienestar de distintas comunidades.

«Hoy damos cuenta de que estamos cumpliendo. A dos años 11 meses podemos decir: lo hicimos. Nosotros seguiremos trabajando», puntualizó Sánchez García ante autoridades auxiliares y vecinos, a quienes invitó a presenciar el Tercer Informe de Gobierno el próximo 5 de diciembre en el auditorio Luis Donaldo Colosio.

En el Barrio La Galera, el alcalde entregó la pavimentación con concreto hidráulico, mejorando las condiciones de acceso. Posteriormente, en la escuela primaria Cirilo Torres Cancelada, de El Tulillo, y en la primaria Justo Sierra de San Nicolás Amealco, fueron entregados dos arcotechos, beneficiando a los estudiantes en sus actividades escolares.

La gira continuó con la entrega de pavimentación en la comunidad de El Estanco, donde vecinos reconocieron el trabajo del alcalde por las tres obras y 13 acciones que llevó a cabo en la zona. Finalmente, en San Antonio Buenavista y Arroyo Zarco, se entregaron dos encementados, mejorando la infraestructura y conectividad del municipio.

En esta jornada estuvo presente la síndico municipal, Cecilia Martínez Mendoza, junto con regidores y directores de área.

