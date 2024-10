Canapat reporta pérdidas tras actividades de la Escuela Normal Rural, «Lázaro Cárdenas del Río»

A tres semanas de que comenzó la movilización, huelga, secuestro, vandalización e interrupción de actividades en la Escuela Normal Rural, «Lázaro Cárdenas del Río» en el municipio de Tenancingo el sector transporte estima que las pérdidas económicas superán los 7 millones de pesos además del daño moral, patrimonial y psicológico que han sufrido operadores tras el secuestro de 16 autobuses.

Odilón López, Delegado de la Cámara de Autrotransporte de Pasaje y Turismo en el Estado de México. (Foto: Rebeca Morales).

Odilón López, Delegado de la Cámara de Autrotransporte de Pasaje y Turismo en el Estado de México señaló que al momento se tienen abiertas dos carpetas de investigación y una mesa permanente de diálogo en la que participa la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Educación.

Aún cuando las corridas no han podido regularizarse explicó que están comprometidos con la prestación del servicio con el objetivo de no afectar a la ciudadanía sin embargo es indispensable garantizar el Estado de Derecho y la seguridad de la población e insistió en que pese a tener credenciales de estudiante se tienen identificadas personas implicadas en los hechos delictivos que deben ser sancionadas.



«Es por la situación de que tenemos 16 autobuses menos dentro de la empresa Flecha Roja afiliada con nosotros que sin lugar a dudas afecta a las condiciones y calidad de servicio en tiempos, no podemos incorporar 16 autobuses a un servicio cuando el equipo esta totalmente dañado, las condiciones hoy no se ha dado el tiempo para poderse reparar, el daño económico es muy fuerte para la empresa»

Refirió que al momento ningún seguro comercial se haga responsable de las perdidas en tanto no se tomen acciones por la autoridad pues son catalogados como hechos delictivos.

