Candidaturas en Edomex son decididas por Morena, no por persona alguna: Higinio Martínez

El senador Higinio Martínez rechazó haber intervenido en la designación de candidatos al proceso electoral en curso, como han acusado autores intelectuales de la esfera mexiquense, porque ni es parte de las direcciones nacional o estatal de Morena, ni participó en los convenios de coalición con el PT y PVEM.

Higinio Martínez (Foto: Especial).



“Sé de dónde vienen esas expresiones. Hoy el instrumento fue Pablo Peralta, pero conozco la política mexiquense y sé que esta manifestación y las que he señalado tienen una autoría intelectual muy importante en la esfera política mexiquense”, indicó en alusión a la protesta encabezada en Toluca por el ex secretario de Desarrollo Social priista.



“No participé en mesas de negociaciones con ellos o con otros actores de Morena. En esta ocasión no ha sido mi papel. Solo he podido, en algunas ocasiones, expresar mis opiniones a quien, en el Estado, debo comentarlas”, remarcó.



El aspirante a reelegirse como senador de la República descalificó el mitin protagonizado por Peralta frente a Palacio de Gobierno de Toluca, al señalar que debería preocuparse más por atender los pendientes que tiene, por su cargo de secretario en el gobierno de Alfredo Del Mazo, “y no acudir a insultar a Morena con mentiras y calumnias sobre mi persona y dejar de presionar porque al final está atacando más a morena que a mí”.



“No tiene ni 4 meses de sentirse morenista cuando ya está atacando al partido con este tipo de manifestaciones. Se equivoca Pablo Peralta o se deja llevar por quien lo patrocina. No soy yo el que designa candidaturas. Él lo sabe y también sabe quién, en lo personal, no quiso que fuera candidato”, exhibió.





Recordó que Pablo Peralta, priista de toda la vida, ex Secretario de Desarrollo Económico del gobernador Alfredo del Mazo hasta el 14 de septiembre del año pasado, ahora se inconforma por las decisiones que Morena toma, pero sabe perfectamente que las candidaturas las designa el partido y no una persona en particular, ni siquiera un servidor público como el senador.



Hizo notar que en su alocución, Peralta dejó entrever que votará por su vecino de Huixquilucan que abandera el PRI y el PAN, pero queda claro que habló solo como el instrumento de otra autoría intelectual muy importante en la esfera política mexiquense.

Comentarios

comentarios