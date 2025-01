Caravanas Itinerantes por la Justicia Social han visitado 87 municipios del Edomex

A casi un año de su implementación, las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social han visitado 87 municipios del Estado de México otorgando 277 mil 706 trámites y servicios, la mayoría de ellos gratuitos o a bajo costo, lo que se traduce en 103 mil 565 familias beneficiadas y en un ahorro para ellas de más de 90 millones de pesos.

Estas Jornadas se fortalecen con la incorporación de dependencias federales como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). (Foto: especial).

Con el Poder de Servir, las Caravanas Itinerantes regresaron al municipio de Cuautitlán Izcalli para atender necesidades jurídicas como el derecho a la identidad y la certeza patrimonial, brindando más de 110 trámites y servicios; herramientas clave para que las familias mexiquenses puedan consolidar sus proyectos de vida.

Durante la entrega gratuita de actas de nacimiento y testamentos, Jesús George Zamora, Consejero Jurídico, destacó el compromiso del Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez con la microjusticia, un modelo que acerca soluciones legales concretas a las personas en su vida cotidiana.

“La importancia que tiene este programa para abatir el rezago jurídico, con las Caravanas, es porque estamos atendiendo lo que yo denomino, un primer piso la micro justicia; es decir, la justicia que a diario necesita la gente. Lo que nos debe importar es la justicia de las familias, de las personas, de todos absolutamente de todos, no nada más de los grandes casos”, destacó el Consejero Jurídico.

Lorenzo Cruz López, originario de Cuautitlán Izcalli, acudió a las Caravanas a realizar su testamento de forma gratuita en el stand del Colegio de Notarios, generando un ahorro para su economía de cuatro mil 200 pesos; además aprovechó que nuevas dependencias federales se incorporaron a estas jornadas visitando al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) donde recibió asesoría para resolver dudas acerca de su crédito.

“La asesoría del Infonavit, yo vine a checar si todavía tenía cuenta pendiente, cuánto debía o si ya había terminado de pagar mi casa; el servicio fue muy bueno por parte de la notaría de testamentos y lo que fue lo del Infonavit, me atendieron bien, muy amables todos y espero que sigan con estas caravanas. Es de mucha ayuda para nosotros los de la tercera edad que ya tenemos que andar para allá y para acá, y súbete al camión y baja al camión; no me queda muy lejos en cinco minutos yo llegué aquí, me atendieron muy bien gracias a ustedes y al municipio”, afirmó.

Yesenia Mendoza Ramírez, Subgerente de Comisión del Infonaviten el Estado de México, explicó que el objetivo es brindar certeza jurídica a las y los mexiquenses, principalmente a los sectores vulnerables, ofreciendo soluciones financieras para su vivienda adaptadas a sus necesidades y administrando sus recursos con eficiencia, seguridad y transparencia.

