Celebra Texcoco el Festival ‘Vientos de la Montaña’ en el Centro Cultural Mexiquense

Por primera vez, el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco es una de las sedes del Festival Internacional “Vientos de la Montaña”, organizado por el Ayuntamiento de Texcoco.

El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario se encuentra en el Km 14.3 Carretera federal Los Reyes-Texcoco, San Miguel Coatlinchán, Texcoco, Estado de México (Foto: Especial).

En trabajo conjunto, las administraciones municipal y estatal impulsaron la idea de la gobernadora Delfina Gómez, de llevar la cultura y las manifestaciones artísticas a todos los rincones de la entidad mexiquense.

En la Sala de Conciertos “Elisa Carrillo” hubo un concierto con la voz de Jenny Beaujean, acompañada de la Escuela de Enseñanza Musical (Esem) Texcoco Big Band Jazz, con un repertorio conformado por estándares de este género musical.

La participación de Jenny empezó con la clásica de Roberts y Fisher, “Amado mío” y luego “Sentimental Mood” de Duke Ellington, para seguir con “Fly me to the moon” y All of me”, entre otras.

Para conocer sus actividades se pueden seguir las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo, Facebook y Twitter, en @CulturaEdomex.

Comentarios

comentarios