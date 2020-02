Celebrará OV7 30 años con gira

Tras los rumores de conflictos dentro de la agrupación, los integrantes de OV7 reconocieron que han existido ciertos problemas; aunque aseguraron que los malentendidos han quedado de lado y ahora se concentran en la celebración por sus tres décadas de trayectoria musical.

Óscar Schwebel, Mariana Ochoa, Lidia Ávila, Erika Zaba, Ari Borovoy, M’Balia y Kalimba volverán a reunirse sobre el escenario, después de varios años de no hacerlo, para la gira que llevarán al interior de la república mexicana, Estados Unidos y Latinoamérica.

En conferencia de prensa, los integrantes de OV7 aseguraron que la gira será una gran celebración para la cuál ya preparan nueva música.

“Vamos a festejar con el público, nos vamos a subir al escenario a gozar[…]Definitivamente habrá coreografías nuevas, vestuarios nuevos, looks nuevos, todo lo vamos hacer. Vamos a seguir dando un espectáculo para que la gente se quede con la boca abierta y vamos a traer música nueva, inédita”, adelantó Kalimba ante los medios de comunicación.

Lidia Ávila destacó que será la primera vez que estén los siete integrantes originales de OV7 en una gira luego de mucho tiempo de que se reunieran en un espectáculo de manera esporádica.

Al ser cuestionados por qué tomaron la decisión de realizar la gira con OCESA y no con BOBO Producciones, empresa de Ari Borovoy, el también empresario aseguró que es complicado ser juez y parte en este espectáculo.

“Siendo muy franco ser juez y parte no es un tema sencillo. Estos últimos seis años se lograron cosas buenas para el grupo pero también como soy tan clavado, tan perfeccionista (que) ya me estaba afectando un poquito y esto es un festejo, son 30 años y es un festejo y los festejos hay que disfrutarlos y cuando surge la opción de no tener esa responsabilidad me pareció una buena idea”, explicó Ari Borovoy.

