Cempasúchil de maceta y a ras de suelo se produce con manos mexicanas

De acuerdo con Zuliquey Esquivel, productora de Cempasúchil en maceta del municipio de Xonacatlán, a partir de este fin de semana iniciaron la venta de la flor de Cempasúchil, una de las flores relacionadas con la celebración de Día de Muertos, sin embargo, reprochó que haya difusión negativa del cempasúchil producida en maceta, a pesar de que son producidas también en territorio mexicano.

La promoción del cempasúchil cortado perjudica a los cultivadores mexicanos de cempasúchil en macetas, ya que confunde a los consumidores y reduce las ventas de su producción local (Foto: Manuel Luna).

“Nos afecta que nos difundan que hagan tanta publicidad al cempasúchil que se siembra abajo, en suelo, que es la flor cortada, porque todos somos manos mexicanas, que cultivamos ya sean maceta o en suelo, y pues a nosotros que las cultivamos en macetas sí nos afectan muchísimo, porque la gente dice no, pues no compren la maceta China, compran el cempasúchil cortado, pero en realidad es el mismo trabajo, es la misma labor y no es Cempasúchil chino”.

Los productores de Xonacatlán distribuyen al público de la zona; también tienen clientes de Naucalpan, Toluca, Metepec y otros municipios, sin embargo, hay de otros lugares que acuden a la Comunidad de San Antonio, al oriente de la cabecera municipal, en los viveros donde los producen.

El costo de cada maceta individual es de 25 pesos, pero también tienen precios a mayoristas, y los pueden contactar a un costado del Kiosco de Xonacatlán; o bien al teléfono 72 27 580 619, para que puedan compartir la dirección del sembradío; finalmente, comentó que estarán vendiendo en el centro de Xonacatlán hasta el dos de noviembre.

