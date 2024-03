Cerca de 200 mil pesos de deuda por agua en Santin 3

Habitantes del fraccionamiento Hacienda del Valle 2 o Santin 3 en Toluca han vivido desde hace 10 años abusos de autoridad en los servicios de agua llevándolos a adquirir grandes deudas.

La entrega parcial del conjunto habitacional trajo problemas a las personas que adquirieron una vivienda en el conjunto habitacional Santin 3, específicamente con los medidores electrónicos de agua para medir el servicio, que nunca fueron instalados.

Representantes de vecinos de este fraccionamiento, informaron que existen deudas cercanas a los 200 mil pesos, deudas que no fueron adquiridas por propietarios sino asumida por el organismo de Agua y Saneamiento de Toluca derivado de la omisión a la instalación de medidores de agua por parte esta instancia del gobierno municipal.

Vecinos se han respaldo en la ley para exigir el cumplimiento de las obligaciones del fraccionador y del municipio para instalar medidores de agua, sin embargo, desde hace 8 años no han tenido respuesta, llevando a las autoridades a intimidar a las y los vecinos con sellos restricciones y amenazas de embargo por deuda adquirida involuntariamente por incumplimiento de las obligaciones de desarrollador del fraccionamiento, situación que las y los vecinos califican de abuso total de autoridad.

En 2014 se realizó un convenio entre el desarrollador y el organismo de agua de Toluca, en el que se menciona que se realizó el pago de los medidores, en ese momento el organismo de agua mencionó que no habían medidores y cuando se tuvieran los necesarios serían instalados. Situación que no se ha cumplido, además el fraccionamiento no ha sido concluido lo que lleva a qué las obligaciones del desarrollador sigan vigentes. Es importante agregar que se ha preguntado al organismo de agua si los medidores fueron pagados por el desarrollador y no tuvieron respuesta.

Además, el organismo de agua y saneamiento de Toluca, de acuerdo con vecinos, es quien está omitiendo sus responsabilidades, aunado a que la calidad del agua es muy mala, que incluso, durante la administración de Eruviel Avila, se realizaron estudios del agua de este fraccionamiento y nunca recibieron los resultados.

A la fecha, se han intentado comunicar con autoridades estatales anteriores, con la gobernadora Delfina Gómez que les han dado respuestas negativas; con Juan Maccise, presidente municipal de Toluca, en enero sin tener respuesta de ninguna autoridad. Los habitantes de este conjunto habitacional solo buscan el cumpliento de la ley, buscan que se instalen los medidores de agua y para que puedan pagar lo que les corresponde conforme a la ley.

Comentarios

comentarios