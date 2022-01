Ciclismo inicia temporada deportiva 2022 el domingo 9 de enero en Metepec

Este fin de semana se retoman las actividades del ciclismo en el estado de México, con el objetivo de brindarle un espacio a las y los pedalistas mexiquenses para continuar con su preparación de cara a la temporada deportiva 2022.

Desarrollan competencias con pedalistas desde la categoría infantil hasta los pedalistas master (Foto: especial).

Es de referir que esto forma parte de las estrategias que la Dirección General de Cultura Física y Deporte de la Secretaría de Cultura y Turismo, en coordinación con la Asociación de Ciclismo Recreativo y Competitivo del Estado de México, realizan para promover y fomentar este deporte en la entidad.

Por esta razón, este domingo 9 de enero, se desarrollará la primera Fecha del Serial Mexiquense de Ciclismo de Ruta, en Metepec, estado de México; donde se convoca a las categorías infantil, juvenil y mayores, en ambas ramas.

El circuito para esta competencia será la Avenida Tecnológico y la Avenida San Isidro en el Pueblo Mágico de Metepec, iniciando las actividades a partir de las 8:00 horas dependiendo de la categoría, que también determinará la distancia del recorrido.

El primer grupo en entrar en actividad será el C que contempla la rama varonil a los Master y Juvenil C, posteriormente a las 9:00 horas arrancarán la categoría Elite Sub 23 y la Juvenil C, de esta misma rama.

Mientras que a las 10:30 horas, el Grupo C contempla a las categorías Elite, Juvenil C y Juvenil B, y para concluir la jornada competitiva, se efectuarán las competencias infantiles, desde los cuatro hasta los 14 años de edad.

Por otro lado, el Serial de Ciclismo de Pista 2021, continúa su avance y con el desarrollo de su sexta fecha en el Velódromo de la Ciudad Deportiva Edomrx, en Zinacantepec.

