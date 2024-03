Codhem presenta en facultad de derecho de UAEM colecciones editoriales de derechos y obligaciones

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) a través del Instituto de Investigación y Formación en Derechos Humanos (IIFDH), presentó en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAMéx), las colecciones de libros “Tus Derechos en…” y “Tus Obligaciones en…” con el tema los Servicios de Salud, con la participación de los académicos Itzel Arriaga Hurtado y Gustavo Aguilera Izaguirre.

Estas obras editoriales acercan información de manera amigable y fácil de entender para que la ciudadanía se apropie de sus derechos y las autoridades conozcan y sepan cómo cumplir con sus obligaciones (Foto: Especial).

En el marco del programa “Miércoles de Publicaciones”, el director del IIFDH, Bernardo Almaraz Calderón, destacó el acercamiento con la comunidad estudiantil y el inicio de actividades con la Facultad de Derecho de la UAEMéx, para fortalecer la interacción y la vinculación, para lo cual ofreció a la comunidad universitaria la oportunidad de colaborar con artículos en los diversos productos editoriales, realizar sus prácticas profesionales, servicio social y materias integrativas, o bien, cursar la Especialidad o Maestría en DDHH que ofrece la CODHEM, a fin de impulsar una Agenda Académica sólida, con la visión de “Todos los derechos para todas las personas”.

En la presentación, la especialista en Derechos Humanos y moderadora Gabriela Sosa Silva, destacó que ambas colecciones son obras amigables y fáciles de entender, con 17 y 18 artículos o capítulos, que tienen el objetivo de que la ciudadanía se apropie sus derechos humanos y que las autoridades conozcan y sepan cómo cumplir sus obligaciones; además de invitar a consultar los productos editoriales en línea de manera gratuita.

La coordinadora de Estudios Avanzados de la Facultad de Derecho, Itzel Arriaga Hurtado, mencionó que hay memoria histórica de no reconocimiento de los sujetos de derechos y de la vulnerabilidad estructural, en dicho sentido, hay categorías hegemónicas y una de ellas es la familia, considerada el seno de la construcción social, sin embargo, existen once tipos de familias en México, pero no todas tienen reconocimiento como tal, como las parejas de personas del mismo sexo, muxes, entre otras, es decir, hay familias emergentes que han subsistido a pesar de la situación tradicional, pero sus integrantes no tienen acceso al servicio de salud.

Puntualizó que el sistema de salud en México se mantiene en la categoría hegemónica de la familia tradicional por ello su artículo busca invitar a reflexionar sobre el tema, ya que esas categorías hegemónicas han perjudicado el derecho a la salud de algunas personas, a pesar de que ese derecho debe ser para quien hace familia.

En su intervención el profesor de tiempo completo Gustavo Aguilera Izaguirre, dio un panorama histórico sobre el tema de salud, ya que explicó que el derecho a la salud no era reconocido en la Constitución federal, y fue hasta 1983 cuando se hizo y en 1984 se expidió la Ley General de Salud que dio mayor participación a la ciudadanía, porque antes solo las personas asalariadas tenían derecho a ese servicio.

