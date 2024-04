Codhem realiza Jornada de Análisis del Acceso a Justicia intercultural y Antirracista para indígenas

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) Myrna Araceli García Morón reiteró el compromiso y trabajo arduo en favor de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y enfatizó que como sociedad y gobierno estamos obligados a incorporar la mirada intercultural, reconocer en un plano horizontal las diversas formas de resolución de conflictos y la vigencia de un sistema judicial que responda a sus necesidades lingüísticas, sociales, culturales y políticas.

La presidenta de la Casa de la Dignidad y las Libertades expuso que el acceso a la justicia es quizá uno de los derechos más anhelados y reiteró su compromiso y trabajo en favor de sus derechos (Foto: Especial).

“El acceso a la justicia es probablemente uno de los derechos más anhelados para las personas de pueblos y comunidades indígenas, la Constitución indica que toda persona, independientemente de su sexo, origen étnico y condición socioeconómica, debe tener la posibilidad de llevar cualquier conflicto de intereses a un sistema de justicia y obtener una justa resolución; este es un pilar fundamental en la construcción del estado de derecho y de las democracias inclusivas, que demanda sociedades multiculturales como la nuestra”, precisó.

Lo anterior, en la “Jornada de análisis de la Justicia Intercultural y Antirracista para el acceso a la justicia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas», donde la directora de Justicia Intercultural de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) María Elizabeth Olvera Vásquez, dictó la conferencia magistral “Justicia intercultural y antirracista: retos para el acceso a la justicia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos”.

Olvera Vásquez afirmó que el reto más grande que se tiene es materializar el acceso a la justicia, y ante resultados de encuestas en las que personas indígenas todavía perciben vivir contextos de discriminación y desigualdad frente a personas no indígenas, expresó que la interculturalidad, que es el respeto a la diversidad cultural, indica que se debe reconocer la interacción de los sistemas normativos indígenas y los internos de un Estado, por tanto, no sirve de nada enunciar la interculturalidad si no se materializa.

En esta jornada también se presentaron las Guías Digitales y Cartilla de Derechos de los Pueblos, Comunidades y Personas Indígenas y Afromexicanas, del Poder Judicial de la Federación (PJF), por el director general de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Guerrero Zazueta y la integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, Yuteita Valeria Hoyos Ramos, quienes destacaron que estas herramientas difunden sus derechos, a través de un lenguaje sencillo, accesible para cualquier persona.

Comentarios

comentarios