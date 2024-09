Codhem y Raíces Fuertes organizan el Congreso Latinoamericano «La Autonomía de Nuestras Cuerpas»

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) y la Colectiva Raíces Fuertes llevaron a cabo el Congreso Latinoamericano «La autonomía de nuestras cuerpas #28S Día de Acción Global por el aborto legal, seguro y accesible», en el que la presidenta del Organismo Defensor, Myrna Araceli García Morón, hizo un llamado a armonizar las leyes para despenalizar el aborto y confió en que la LXII Legislatura mexiquense hará posible que haya igualdad material para todas las mujeres y las personas gestantes.

El Congreso permitió unir voces, formar alianzas y compartir estrategias, con la participación de activistas y especialistas de Brasil, Colombia y diversidades entidades de México (Foto: Especial).

García Morón reiteró que no existe argumento jurídico de naturaleza constitucional o convencional que pueda oponerse para regular la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), por ello destacó la presencia de activistas, académicas y representantes de Colectivas que acudieron a hablar de un asunto importante que es la reparación de justicia social, la forma en que la Constitución formaliza los derechos y cómo la sociedad civil organizada hace posible que se materialicen a través del reconocimiento y de su ejercicio.

«Estamos hablando hoy de un ejercicio que es decidir sobre nuestros cuerpos y sin este reconocimiento legal no habría igualdad de género, insisto, desde el punto de vista material, porque la igualdad formal la hemos tenido en la Constitución y de manera particular a partir de 2011; por eso es verdaderamente grato poder recibirlas, recibirlos y recibirles, porque este tema por la lucha de la igualdad, por la posibilidad de decidir nosotras mismas sobre nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra vida, nuestra reproducción, nuestra autonomía y nuestras libertades, parece algo que ya hemos ganado en la ley, en la parte constitucional sí, de una manera formal, pero en una parte que aterrice de manera legal, no», aseguró.

Agregó que los marcos legales punitivos formalizan la discriminación organizada y legitiman la violencia dirigida a controlar las vidas y apropiarse de las cuerpas (cuando el cuerpo de la mujer se expropia del Estado para que no lo controle), aunado a ello, la regulación de la sexualidad femenina y su proyecto de vida, acompañado del castigo por romper esas reglas impuestas, empuja a muchas mujeres y personas gestantes vulnerables que deciden no ser madres, a realizarse abortos inseguros en la clandestinidad, situación que lamentablemente eleva los índices de morbilidad y mortalidad materna, además de aumentar los casos de encarcelamiento por este delito, aunque de acuerdo a cifras oficiales de la Fiscalía de justicia y del Poder Judicial estatal, en el Estado de México no hay alguna mujer vinculada a proceso y menos, sentenciada por el delito de aborto.

La integrante de la Colectiva Raíces Fuertes, Fátima Plata, agradeció a la CODHEM por abrir sus puertas al Congreso Latinoamericano, un espacio de intercambio de reflexiones sobre los desafíos y avances de las luchas en Latinoamérica a favor del aborto, además de construir un movimiento inclusivo y diverso para que la entidad mexiquense pueda ser el estado número 15 del país en despenalizar el aborto.

Enfatizó que el Congreso es una plataforma para unir voces, formar alianzas y compartir estrategias, con la participación de activistas y especialistas de Brasil, Colombia y diversidades entidades de México, y subrayó que la autonomía de los cuerpos no es negociable y decidir sobre ellos es un derecho, no un delito.

