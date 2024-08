Hace muchos años, en una entrevista en la que le preguntaba sobre la inversión alemana en México, el agregado comercial de la embajada de Alemania en México detuvo la entrevista para cuestionarme porque los mexicanos —los periodistas en especial— estábamos tan preocupados por la inversión y no por el comercio internacional.

No supe que decir. El diplomático germano me explicó que la importancia que tenían las exportaciones era mayor que la inversión, porque la riqueza se generaba en México y regresaba a México. La inversión dejaba solamente los salarios que si bien generan riqueza, no lo hacen en la dimensión que el comercio exterior mexicano.

En 2023, el estado de México captó mil 931 millones de dólares según cifras de la Secretaría de Economía.

La misma Secretaría de Economía señala que las ventas internacionales de Estado de México en 2023 fueron de 26 mil 760 millones de dólares, con un crecimiento de 34.6 por ciento en comparación con 2022. La mayor parte de las exportaciones procedieron de la industria automotriz.

Y aunque la cifra de exportaciones es enorme, se requiere un mayor fomento, identificar más empresas y más productos con potencial exportador. Es mejor para nuestra economía particular.

Comentarios

comentarios