Comisión de Límites territoriales de la Legislatura espera luz verde para resolver dos conflictos  

De acuerdo con la diputada presidenta de la Comisión De Límites Territoriales en la Cámara de Diputados, Elba Aldana Duarte ya se tiene dictamen que podría resolver el conflicto territorial entre Ecatepec y Acolman, el cual fue presentado desde el 31 de enero de este año, al igual que ya están por concluir el procedimiento entre Tonadita y Tecámac, sin embargo, recordó que por el proceso electoral se tuvieron que suspender las actividades en su Comisión, y se retomarían hasta que pasara el proceso, pero a un mes de realizada la jornada electoral, la diputada aún espera la indicación para que puedan subsanarse estos temas de diferendos entre municipios.

Cada vez más, tanto autoridades como ciudadanía, están conscientes de la urgente necesidad de arreglar con plano en mano, los límites intermunicipales, afirma la diputada Elba Aldana Duarte (Foto: redes EAD)

“Me canalizaron con el subsecretario, dependiendo de lo que me diga él yo informaré también; comentar que he tenido contacto con los ciudadanos de ambos lados, mañana tengo una reunión en la Colonia la Laguna de Chiconautla, derivado de que existió una manifestación sobre Avenida Central, donde los vecinos exigen que se concluya este procedimiento”

La diputada afirmó que solo están esperando a que en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, le den luz verde para desahogar ambos temas.

“Yo sin problema desahogo los dos temas, estamos en condiciones perfectas para desahogarnos; para eso ya solicité al diputado Rescala; que me hicieran llegar varias solicitudes de los municipios involucrados, no solamente de estos dos procedimientos, sino de los demás donde me están pidiendo que continúe con los trabajos legislativos como lo marca la Ley”.

Finalmente dijo esperar que se abran los trabajos en la Comisión de Límites Territoriales y, esperará la respuesta también del secretario de Gobierno para poder finiquitar estos dos diferentes, aunque recalcó que para que esto se dé, se necesita voluntad política.

Comentarios

comentarios