Comisión de Recursos Hídricos tendrá retos como regular organismos operadores del agua

Beatriz García Villegas, diputada presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos, compartió sus reflexiones sobre su gestión y los desafíos que enfrenta el Estado de México en materia de agua, y su trabajo al frente de la Comisión de recursos Hidráulicos para desarrollar una Ley del Agua acorde a las necesidades de la ciudadanía, velando por el respeto al derecho al agua de las comunidades y evitando su comercialización. Sin embargo, reconoció que aún quedan pendientes importantes, como la regulación de los organismos operadores del agua y el reconocimiento jurídico de los organismos comunitarios del agua.

Foto: Redes BGV

“Quedan pendientes reformas importantes como, hacer que las naves industriales o a partir de 300 metros cuadrados, puedan hacer ellos mismos un sistema de captación y puedan meterlo a su proceso, a su utilización dentro de lo que ellos están realizando, porque eso es parte de la corresponsabilidad ciudadana”

La diputada enfatizó que es fundamental dar continuidad a las iniciativas presentadas para beneficiar a los mexiquenses y proteger este recurso vital.

“A las legislaturas la parte legal, como la parte ejecutiva, lo que nos hace falta es ponernos acorde con quienes ya están organizados desde hace mucho tiempo, pues los pendientes queda todavía hay también son regular los organismos operadores, necesitamos que los organismos operadores sean que realmente ejecuten los temas del agua, yo siempre he dicho y lo sigo sosteniendo lo del agua que sea para el agua, el ayuntamiento no puede estar metiendo las manos utilizando el dinero de la recaudación del agua para otros casos, (…) no puede ser gente en donde se paga este pues compromisos políticos, debe de ser alguien que conozca de temas del agua que conozca su comunidad y sobre todo que aterrice los proyectos con lo que se recauda del agua”.

También queda pendiente el reconocimiento de los organismos comunitarios del agua, por lo que expresó su disposición para apoyar a quien quede al frente de la comisión, pues todavía están en pláticas con los grupos parlamentarios para definir a esa persona.

Finalmente, invitó a la sociedad, asumir su responsabilidad en la protección del agua y a trabajar para garantizar su disponibilidad y calidad para las generaciones futuras; finalmente destacó la creación de la Secretaría del Agua como un logro significativo en la protección del derecho al agua de las comunidades y la promoción de la corresponsabilidad ciudadana en su uso.

Comentarios

comentarios