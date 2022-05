¿Cómo enriqueció la pandemia a los museos?

Este 18 de mayo se festeja el Día Internacional de los Museos, cada año, desde 1977, la celebración fue propuesta en la asamblea del Consejo Internacional de Museos (ICOM), organismo dependiente de la UNESCO.

El propósito del Día Internacional de los Museos es acentuar la importancia que estos recintos tienen en el ámbito cultural, social y educativo. Cada año, la celebración corresponde a una tema, este 2022 es “El poder de los museos”; el cual se aborda desde tres directrices: la primera es la sustentabilidad utilizando a los museos como promotores de la conservación del medio ambiente; la innovación, la digitalización y la accesibilidad que hace referencia a las colecciones que están disponibles a través de web, lo que se acentuó con la pandemia; así como la construcción de la comunidad a través de la educación que se refiere a la influencia de estos espacios en el ámbito social.

Jorge Carrandi Ríos, jefe del Departamento de Museografía y Museología de la Universidad Autónoma del Estado de México, explicó en entrevista para Así Sucede, que los museos tienen diversas funciones, sin embargo, la más relevantes es la preservación de la memoria colectiva.

“Son muchas funciones en realidad las que tienen los museos; desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la conservación tanto del patrimonio cultural material como inmaterial, desde el punto de vista también de la conservación del patrimonio natural que es muy importante, desde el punto de vista de la conservación de las memorias colectivas porque si no tuviéramos museos que conservan objetos significativos para las sociedades también sería muy difícil conservar memorias, es decir, no solamente estamos hablando de objetos artísticos u objetos arqueológicos, son objetos que tienen una relevancia social desde el punto de vista de la historia de la tecnología; de la ciencia, la literatura, la poesía, el teatro, prácticamente todo el desarrollo humano que se traduce en objetos que prácticamente es todo lo que podemos pensar y si esto lo ampliamos al concepto ‘objeto’ no solamente tangible, tridimensional, sino conceptual también pues encontramos que los museos atienden a todo esto”.

Y es que de acuerdo con el investigador, la humanidad siempre ha buscado conservar memoras con fines de identidad, de fortalecimiento de la propia percepción grupal, la conservación para las siguientes generaciones y la institución que ha desarrollado la humanidad para estos fines es el museo.

Con la pandemia, los museos de todo el mundo cerraron y si bien muchos de ellos lo hicieron de manera definitiva, otros más encontraron en la Internet una forma de mantenerse vigentes y llegar a más público.

“Como los museos estuvieron cerrados durante mucho tiempo, la forma de acceder a ellos era justamente a través de Internet, de las redes sociales; de las visitas virtuales; de la consulta de sus catálogos y de sus colecciones. Y muchos museos que no tenían estos recursos, incursionaron en ellos y se desarrollaron en ellos; esto enriquece mucho la vida del museo, no la sustituye porque hasta ahora sigue siendo muy importante acudir físicamente a los museos porque se tiene un contacto directo con las colecciones, con los objetos y con los espacios mismos y eso genera entonces un círculo o se cierra la forma de comunicación de los museos; es decir, así como la radio, la televisión, el periódico, son medios de comunicación que se caracterizan por una forma particular de comunicar, en los museos la forma particular de comunicar y la que le distingue es la comunicación a través de objetos, objetos significativos”, señaló Jorge Carrandi Ríos.

El estado de México, es una de las entidades con mayor número de museos, de acuerdo con el Sistema de Información Cultural del gobierno federal, en territorio mexiquense se tiene el registro de 83 recintos de este tipo entre museos de tipo comunitarios; particulares; los administrados por el gobierno estatal; así como los que pertenecen a la Universidad Autónoma del Estado de México que son siete; en todos ellos los retos son diversos pero entre los más urgentes son retomar y enriquecer los públicos; diversificar las actividades y cumplir con los objetivos fundamentales que son la permanencia y la utilidad social.

