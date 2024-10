Comparece Horacio Duarte en la Cámara de Diputados 

El secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, compareció ante los diputados de la LXII Legislatura con motivo del Primer Informe del Poder Ejecutivo,encabezado por Delfina Gómez, destacando que wl primer año de gobierno se enfocó en la transformación y el bienestar de los mexiquenses.

Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno (Foto: Especial).

Abordó la lucha contra la corrupción, informando que el Ejecutivo realizó más de 21 mil acciones de control y evaluación, entre las que destacan 21 mil 610 investigaciones iniciadas y cerca de 3 mil sanciones a servidores públicos.

Además, destacó la realización de más de 19 mil audiencias y 2 mil 500 acuerdos para resolver demandas sociales.

En materia de desarrollo económico, resaltó que el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en creación de empleos formales, y que en el primer año de administración, hubo una inversión extranjera de más de 6 mil 600 millones de dólares.

Además hubo una cifra superior a los mil 500 millones de pesos destinados a obra pública en los 125 municipios.

Relató que se implementó una estrategia integral para proteger a los animales y un nuevo modelo de gestión de agua; y que se dió atención a la matrícula educativa más grande del país, con más de 4 millones 400 mil alumnos y 2 mil 100 maestros con nombramientos definitivos.

En materia de seguridad resaltó la disminución de delitos como feminicidio, abuso sexual y hostigamiento.

Al cierre de su mensaje, previo a los cuestionamientos, enfatizó el compromiso del Ejecutivo para continuar la transformación y mantener la gobernabilidad y estabilidad en el Estado.

El secretario general de Gobierno, fue cuestionado por el PRD, respecto a la falta de apoyo a municipios y la creación de empleos sin seguridad social; el PAN cuestionó en materia de educación; PRI: recordó la importancia de no ignorar a las minorías; PT: pidió garantías para no perjudicar a sectores necesitados en la lucha contra la corrupción; PVEM: destacó problemáticas medioambientales y de sanidad; mientras que Morena defendió la gestión actual y recordó que los problemas no surgieron en un año.

