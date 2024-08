Compartir los sueños con la comunidad los hace más bellos y fuertes: Alejandra Frausto Guerrero

Con una amplia programación equiparable al talento de niñas, niños y jóvenes de los Semilleros Creativos en la entidad, se llevó a cabo en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco de Mora, Tengo un sueño Estado de México 2024 “Voces de mi comunidad».

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez es anfitriona de Tengo un sueño Estado de México 2024 “Voces de mi comunidad» (Foto: Especial).

Los Semilleros Creativos, iniciativa del programa Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura federal, son grupos de formación artística gratuita para la niñez y las juventudes del país, donde se promueve su participación en la vida artística, el pensamiento crítico y su posicionamiento como agentes culturales.

De esta forma, ante funcionariado federal y estatal y público en general, integrantes de los Semilleros Creativos en Ecatepec de Morelos, Sultepec, Tecámac, Tepotzotlán y Tlalnepantla de Baz iniciaron esta gran muestra colectiva con la puesta en escena Solsticio, un montaje en el que se combinaron las distintas disciplinas junto con el trabajo escenográfico de Semilleros de artes visuales del estado.

El público disfrutó también de un extenso repertorio musical a cargo de integrantes de los Semilleros Creativos de música de Texcoco, Nezahualcóyotl, Ecatepec y Temascalcingo. Estos nóveles músicos interpretaron, entre otras obras: Alas a Malala, Nuestra casa es un país, así como El poder de la cultura, piezas emblemáticas para la comunidad de Semilleros Creativos.

Durante su mensaje, previo al inicio de las presentaciones escénicas, la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, afirmó que el programa Cultura Comunitaria y sus Semilleros Creativos “son un movimiento cultural vibrante, que tiene miles de historias bellísimas”.

“Este Tengo un sueño es una manera de compartir los sueños colectivos. Cuando los hacemos en comunidad se vuelven más bellos y fuertes… Decidimos hacer Tengo un sueño en cada estado para compartir con sus familias y así agradecer a toda esta comunidad”.

Comentó que este evento está entre los más grandes del Festival Tengo un sueño, porque así es el Estado de México, por su gran y diversa riqueza cultural; agradeció la presencia de la mexiquense Elisa Carrillo, que es la principal bailarina de México, por lo que invitó a las semillas a seguir sus pasos y, a través del arte, cumplir sus sueños.

“Somos una potencia cultural gracias a la diversidad cultural que hay en México, a sus lenguas y tradiciones, al teatro y a la distinta música que hay. Toda esta fuerza de cultura hace un país en paz, en armonía y alegría”.

Por su parte, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, señaló que las expresiones artísticas de este festival son producto de un proceso de aprendizaje, así como del trabajo en equipo para construir una sociedad más justa y equitativa. Además, resaltó que la cultura es el puente que conecta con nuestras raíces y valores.

“Ratifico mi compromiso para poder seguir apoyando de donde esté a todas estas manifestaciones, este trabajo que se está logrando, y que sin duda alguna pues día con día lo valoro más porque sí tengo que presumir que el Estado de México es rico no solamente en cultura, no solamente en población, no solamente en lo que son los ricos platillos que hacemos, sino también a nuestros grandes artesanos”, destacó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en la apertura de esta muestra artística.

La Maestra Delfina Gómez Álvarez externó que ella también tiene un sueño, al igual que los asistentes a este evento: “Yo les puedo decir, que mi sueño como gobernante, es de verdad, aspiro a que nuestro Estado de México sea un estado lleno de paz, un estado lleno de oportunidades para todos los mexiquenses y que en eso estamos trabajando”, resaltó.

En el encuentro artístico, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México agradeció a la Gobernadora Delfina Gómez porque, al igual que todos, también comparte un sueño, que es promover la participación del pueblo con El Poder de Servir, estar en territorio y caminar sin que nadie se quede atrás.

Resaltó que el cumulo de buenas voluntades han hecho realidad la transformación para la niñez y juventud, pues en el Estado de México la cultura es un Derecho Humano y es también la manera en que paso a paso se hacen germinar semillas en la empatía, la sensibilidad, el amor por las artes y el valor de identidad que fortalece el tejido social, que generan intercambios creativos que nos permiten conocer de dónde venimos y poder dirigirnos a un objetivo comunitario.

En su oportunidad, la directora general de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura federal, Esther Hernández Torres, comentó que los Semilleros Creativos “han logrado convertirse en un movimiento con una fuerza nacional tremenda, donde las niñas, niños y jóvenes son los protagonistas de una revolución cultural y de una transformación social… Al aprender no solo una disciplina artística, sino también al tener incidencia en sus comunidades, se preguntan qué les inquieta y cómo pueden transformarlo a través del arte”.

Posteriormente, la primera bailarina del Staatsballett Berlín, Elisa Carrillo Cabrera, compartió: “A mí me emocionan mucho los Semilleros, creo que es una oportunidad increíble para descubrir qué es lo que les hace felices. El arte y la cultura nos pueden transformar como sociedad. Los invito a que sigan siendo parte de los Semilleros y que cada día más infancias y jóvenes quieran formar parte de este proyecto tan hermoso que cada vez es más grande”.

Finalmente, Mareen Chanthal integrante del Semillero Creativo de Artes Visuales en Ocoyoacac subrayó: “Desde que me uní a este maravilloso espacio, he explorado un universo de creatividad donde he podido expandir mis habilidades artísticas a través de diversas técnicas. Me han brindado la oportunidad de crecer, arriesgarme, soñar en grande y dejar que mi imaginación vuele sin límites”.

Esta muestra, organizada por las y los docentes y promotores los Semilleros Creativos durante meses, fue pensada para que el público en general, pero en especial para que sus familias, pudieran presenciar el talento y desarrollo artístico que niñas, niños y jóvenes han alcanzado en Semillero Creativos.

Asimismo, se llevó a cabo un recorrido por la exposición “Voces de mi comunidad”, compuesta por diversas obras realizadas por participantes de los Semilleros Creativos de los municipios Chalco, Chimalhuacán, Coacalco de Berriozábal, Cocotitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Ocoyoacac, Tecámac y Valle de Chalco Solidaridad.

De igual forma, se pudieron apreciar diversos cortometrajes que forman parte de 2.ª Edición del Festival Audiovisual Cine Carrete, que contó con la participación de diversos Semilleros Creativos del país; así como de narraciones orales ejecutadas por colaboradores del programa Alas y Raíces, de la Secretaría de Cultura federal.

Tengo un sueño Estado de México 2024 “Voces de mi comunidad» fue organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del programa Cultura Comunitaria, en colaboración con el gobierno del Estado de México y sus municipios.

Se contó con la presencia de artesanas y artesanos de ORIGINAL, de la próxima titular de Cultura federal, Claudia Curiel Icaza, así como de funcionariado local y federal.

