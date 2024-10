Compite Natalia Bruschtein en FICM con “Lachatao”

Como una carta personal, Natalia Bruschtein presenta “Lachatao”, un documental que refleja parte de la vida cotidiana del poblado del mismo nombre ubicado en la sierra oaxaqueña, siendo la identidad y la pertenencia los ejes temáticos abordados desde la perspectiva de niños.

Natalia Bruschtein, directora del documental, explicó que el propósito de este documental es reflejar la manera en cómo los adultos transmiten el arraigo a las nuevas generaciones (Foto: Especial).

Lachatao es una localidad que está desapareciendo, pues ante la falta de empleo y las carencias económicas propician que los adultos abandonen su lugar de origen para ir en busca de empleo poniendo en riesgo la identidad del pueblo, por lo que los pocos habitantes que permanecen en Lachatao se ven en la necesidad de fomentar entre los más pequeños, es decir, los niños, sus costumbres.

En entrevista para Así Sucede, Natalia Bruschtein, directora del documental, explicó que el propósito de este documental es reflejar la manera en cómo los adultos transmiten el arraigo a las nuevas generaciones.

“Lo único que hice fue retomar el proyecto de ellos (los adultos) que es transmitirles a los niños esta necesidad de arraigo al pueblo, que ellos mantengan su identidad, mantengan su memoria, que este pueblo no desaparezca y que sigan creciendo. Los adultos no están en contra de que los niños crezcan y se formen fuera y que salgan del pueblo sino que sigan manteniendo su propiedad identidad para que no se pierda”, señaló.

El rodaje de ‘Lachatao’ inició en 2018 y a lo largo de su realización llegó la pandemia de COVID, convirtiéndose en un reto para el equipo de producción, pues la filmación se detuvo y cuando se reanudó tuvieron que implementar medidas sanitarias extraordinarias para evitar el contagio a la población siendo una comunidad rural alejada en dónde los servicios de salud son escasos.

‘Latachao’ es uno de los filmes que competirá en el Festival Internacional de Cine de Morelia que se llevará a cabo del 18 al 27 de octubre próximos.

Natalia Bruschtein finalizó asegurando que México cuenta con muy buenos apoyos a la producción cinematográfica, en comparación con otros países latinoamericanos e incluso de Europa. Sin embargo, lo complicado es acceder a esos fondos y más si se trata de documentales pues en muchas ocasiones es complicado acceder a estos apoyos durante el desarrollo del filme pues cuando se accede a ellos se hace ya en el proceso de posproducción.

