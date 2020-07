Con sesiones de Zoom, Tercera Llamada continúa actividades

Debido al cierre de foros culturales, los grupos artísticos han tenido que recurrir a la tecnología para poder continuar, en la medida de lo posible con sus actividades. Agrupaciones musicales y solistas han optado por ofrecer conciertos online y el teatro no se ha quedado atrás. Tal es el caso de la productora teatral Tercera Llamada que ha encontrado la forma de llevar puestas en escena al público mexicano hasta la comodidad de sus hogares.

Desde hace algunas semanas, Tercera Llamada ha transmitido a través de Zoom funciones de diversas obras que se han sumado a su programación para ofrecer obras cortas. Una de las obras es “20 años”, con dramaturgia de Benjamín Cann y dirección de Noé Santillán López.

El elenco está conformado por Pamela Almanza, Federico Shmucler y Pablo Astiazarán , actor que ha aparecido en programas como “Ingobernable” y “Club de cuervos“, quién en entrevista telefónica para Así Sucede explicó que este formato ha nacido de la necesidad de hacer teatro.

“La necesidad de generar contenido ante el cierre de los teatros llevó a Tercera Llamada a crear esto. Lo que hacen es invitar a todos los que tienen que ver con la realización teatral, es decir, actores, productores, dramaturgos, directores, hacer obras cortas que se puedan hacer a través de la plataforma Zoom. Son obras cortas, de 15 minutos, y no tienen costo“, explicó el actor.

“20 años” forma parte del quinto ciclo de obras que Tercera Llamada ha presentado de forma virtual con la participación de diversos actores y directores que se han sumado a esta modalidad de trabajo teatral que se realiza a la distancia y en la que la única forma de interacción es a través de la pantalla. Pablo Astiazarán reconoció que hacer teatro virtual representa diversos retos.

“Hay varios retos. Yo siento que el teatro es un diálogo constante entre el actor y el espectador, y aquí el espectador como tal no se ve. Es un híbrido, es una cosa nueva, es en vivo pero no hay público pero sí alguien lo ve pero no interactúa contigo de una manera directa. El reto me parece que es ese, el romper prejuicios que podemos tener con respecto a cosas nuevas, el poder adaptarse a una circunstancia de esta magnitud y es como aceptar que la creatividad no está limitada a nada; eso suena como muy fácil y muy bonito pero ponerlo en práctica es muy difícil. Para mí el reto es constante, e saber que estoy haciendo algo nuevo que desconozco por completo”, señaló Pablo Astiazarán.

Cabe señalar que las funciones de las obras que conforman este ciclo de Tercera Llamada tienen diversos horarios, a las ocho de la noche, 8:40 y 9:30 de la noche. En el caso de “20 años”, la sesión comienza a las 20:40 horas. Para acceder a ellas es necesario consultar la página de Facebook de Tercera Llamada en donde minutos antes de iniciar la función se publica la contraseña para acceder a la sesión de Zoom.

