Conalep mantiene una matrícula escolar superior a los 52 mil estudiantes

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el Estado de México mantiene al momento una matrícula escolar superior a los 52 mil estudiantes en sus diferentes carreras y educación media y un nivel de decersión que ronda el 9 por ciento.

Rocío Serrano Barrios, Directora de Conalep en la entidad explico que el abandono de las aulas se concentra en alumnos en el tercer semestre cuando están atravesando por un nivel de maduración, pero que también se relaciona con falta de recursos económicos e incluso con las instalaciones de las que se dispone.

«Algunas veces dicen no me gusta la escuela, no me siento a gusto adentro y estamos fortaleciendo infraestructura, la escuela debe ser un oasis para los chicos, canchas, música, concursos para que se fortalezca la atención y cerrar este nivel de atención»

La puesta en marcha de la beca Benito Juárez que ahora se hace de manera universal, dijo, será un factor determinante para garantizar la permanencia en las aulas eliminando el factor de falta de recursos y se esta generando un programa de acompañamiento que permita mejorar los resultados.

Durante la firma de convenio con la Canaco Valle de Toluca también explico que se impulsará la certificación de habilidades técnicas en sectores especializados así como el modelo de educación dual dentro de las empresas.

Comentarios

comentarios