Conciertos en recintos culturales brindan experiencias enriquecedoras en fiestas decembrinas

Visitar un museo es una gran forma de aprender, de sensibilizarse y de disfrutar del arte en compañía de los seres queridos; por ello la Secretaría de Cultura y Turismo de la entidad ofrece diversos conciertos en los recintos culturales para que las y los visitantes cuenten con una experiencia completa y enriquecedora.

Realiza recorrido por el mundo a través de la música y con un mensaje de paz y solidaridad (Foto: especial).

De esta manera, el Museo-Taller Luis Nishizawa abrió sus puertas al público para recorrer sus salas, pero también para disfrutar del concierto “Canciones Navideñas” que estuvo a cargo del tenor Manuel Flores Palacios, quien estuvo acompañado de su esposa Joana Gomes Martins en el piano, y su hija Ivanna Flores en los coros.

Mostrando en todo momento la alegría de compartir el escenario, la familia deleitó a la gente con los clásicos navideños que han recorrido el mundo, hasta los que en México y Latinoamérica ya son un ícono de estas festividades, villancicos llenos de alegría y nostalgia a los que Flores Palacios dio vida.

Algunas de las melodías que se pudieron escuchar fueron Adeste Fideles, El niño del tambor, Blanca Navidad, esta última escrita por Irving Berlín en 1940 y la cual fue coreada por las y los presentes.

El escenario se llenó de magia cuando la talentosa Ivanna, con su delicada y tierna voz, acompañó al maestro interpretando Jingle bells y Rodolfo el reno; además se escucharon aplausos que dieron fuerza a las piezas Oh santa noche, A la huella, Los reyes, Noche de paz, y We wish you.

Las y los asistentes agradecieron con prolongados aplausos el regalo musical ofrecido en el Museo-Taller Luis Nishizawa, y Manuel Flores Palacios dijo estar muy contento por poder llevar a cabo esta actividad de manera presencial después de mucho tiempo de no poder hacerlo.

Agradeció la asistencia del público y los invitó a disfrutar estas fiestas decembrinas en compañía de sus seres queridos.

