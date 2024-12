Conoce la lista de aspirantes a dirigir el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

La Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México de la LXII Legislatura dio a conocer los nombres de las personas que aspiran a encabezar el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem), luego de que recibió el registro de 27 aspirantes.

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Foto: redes Osfem).

En orden de registro las personas que aspiran a este cargo son:

José Guadalupe Luna Hernández, ex comisionado de Transparencia en el Estado de México y presidente de Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción; José Guadalupe Medina Romero; Eduardo Gurza Curiel, que ha sido titular de la Unidad de Auditoria a Contrataciones Públicas y Encargado de la Subsecretaria de Fiscalización y Combate a la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública.

José Antonio Delgado Sánchez, Ángel García Medrano; Gamaliel Sánchez Ureña, quien se ha desempeñado como Supervisor de Auditoría Financiera en Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; Lourdes torres López*; Jaime Alejandro Velázquez Cortés, coordinador Administrativo de la Secretaría de Finanzas, y fue subdirector de Adquisiciones del Issemym.

Ileana Abigail Bustamante Sánchez Dirección de Evaluación y Control Interno de las Entidades Fiscalizables; titular de la Coordinación de Evaluación y Seguimiento en el Osfem; Julia Galindo Tejeda Premio Nacional a la Excelencia Municipal 2024, Ha sido Asesora Legislativa a nivel federal y local, ha tenido cargos en el Ayuntamiento de Naucalpan; Pavel Ramsés huertas Cabrera Abogado. Especialista en Contrataciones Públicas, Anticorrupción.

También se registró Lázaro Millán Vilchis, Contado Público con cargos en el Ayuntamiento de Zinacantepec e Ixtapan del Oro; Juan Pablo Gómez Mendoza; Guadalupe Ramírez Peña quien ha fungido como Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

Juan Manuel Talavera Lara jefe del Departamento Jurídico Consultivo en el Poder Legislativo; abogado dictaminador del Órgano Superior De Fiscalización Del Estado De México, y asesor del Colegio de Abogados del Estado de México; José David arroyo Estrada; Octavio Gómez Doroteo; Sergio Paul Monroy Vicenteño, Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Además se registró, Claudia Romero Landázuri estuvo en el Órgano Interno de Control de la Fiscalía de Justicia; Liliana Dávalos Ham; Palmira Tapia Palacios, quien actualmente labora en la Secretaría General de Gobierno y antes fue presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, además de consejera electoral en el Estado de México.

Dante David Aguilera Morales, director de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública del Poder Legislativo; Gerardo Moreno Reséndiz; Samantha Brito Vergara, al parecer, cercana al grupo Texcoco, y representante estatal de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

También hizo su registro Josefina Román Vergara quien ha sido comisionada de transparencia en el Estado de México, Erick Jesús Padilla Hernández y Carlos Sánchez Sánchez*

Lourdes torres López* tiene una observación por no presentar original de título y cédula profesional, mientras que Carlos Sánchez Sánchez* por no presentar original del Informe de no antecedentes penales.

De acuerdo con la convocatoria tras la recepción de la documentación en la en la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, tras la publicación de los nombres que se mantienen como aspirantes para la elección del titular del Osfem, se realizarán entrevistadas, por separado, posteriormente, la Comisión publicará los resultados en la Gaceta Parlamentaria, integrará la terna y la presentará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

La Jucopo propondrá la terna a votación en el Pleno de la Cámara de Diputados, destacando que se requiere mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los diputados presentes en sesión plenaria de la LXII Legislatura, para la designación.

Comentarios

comentarios