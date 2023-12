Consideran en Foro que se tienen que fortalecer las instituciones y el sistema de impartición de justicia en Edomex

Durante el Foro “Discusión Estatal de Justicia para los Pueblos del Estado de México”, convocado por el diputado Max Correa Hernández en conjunto con el Centro de Defensa de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, expertos, representantes de instituciones y familiares de los injustamente presos consideraron que se tienen que fortalecer las instituciones y el sistema de impartición de justicia en la entidad, para avanzar hacia la justicia y libertad.

Se tienen que incluir a la sociedad en el diálogo para la transformación de instituciones y que la entidad, sea un territorio libre de tortura

El legislador de la 4T subrayó, que se debe lograr una profunda transformación del Poder Judicial, apeló a la sensibilidad política y humana a quienes tienen cargos de representación, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), al magistrado Ricardo Sodi, e instituciones, que se construya un espacio de conciliación y justicia, donde no se tenga que estar plantados en la calle para dialogar; la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez tiene puertas abiertas para el pueblo y el Poder Legislativo y Judicial deben tenerlas también.

En la biblioteca Legislativa “José María Luis Mora”, donde se realizó este espacio de discusión y se dieron cita integrantes de diversos colectivos como Haz Valer Mi Libertad, el diputado ofreció una disculpa a los familiares de las personas injustamente presas, porque el personal del Poder Legislativo les impidió el acceso, bajo el argumento de que hasta que no llegara el legislador y que no se tomara como una ofensa, a la vez que destacó que a lo largo de décadas el Estado de México acumuló una deuda con la sociedad porque el sistema de procuración e impartición de justicia no es perfecto, conformado por instituciones que la han integrado hombres y mujeres con errores y omisiones.

El moderador del Foro, Antonio Lara Duque, atribuyó el comportamiento del personal de seguridad del Congreso local, como un síntoma de que algunos funcionarios públicos no están acostumbrados a que en los inmuebles públicos pueden tener libre acceso personas como el panadero, herrero, mecánico y no nada más gente de renombre.

El diputado de la 4T, destacó que es fundamental la participación de la sociedad y elevar la voz, organizarse, loable y respetable la determinación de reivindicar a sus familiares y exigir que se haga justicia, la legalidad es un arma de lucha, los han hecho pacíficamente y sin violentar, a la vez que reconoció el actuar de los colectivos Zeferino Ladrillero y Haz Valer Mi Libertad.

El impulsor de la Ley de Amnistía, destacó que se tiene que revisar el perfeccionamiento del marco jurídico, para si hay que corregir y ajustar el marco legal, tanto de las instituciones como de los instrumentos que beneficien a las personas privadas de su libertad, como el indulto, la amnistía, o las pre liberaciones que se pueda mejorar, la iniciativa logró ya 3 mil personas liberadas, muchos de ellos si cometieron el delito, pero siguen muchos injustamente presos es parte de la deuda que se tiene.

Al externar su solidaridad con las organizaciones que buscan el respeto de los derechos y la libertad de los injustamente presos, Max Correa destacó que se tiene que poner un alto al populismo penal, que pretende que, incrementando las penas, se va a reducir la incidencia delictiva.

Confió en que el dialogo con el gobierno de la maestra Delfina Gómez, con el Poder Judicial, la Comisión de Derechos Humanos estatal, y de la Fiscalía General de Justicia del estado, del secretario de Seguridad y todos los que tienen que opinar, incluido el Poder Legislativo para que puedan obtener su libertad los injustamente presos.

En el foro participaron la directora del Instituto de la Defensoría Pública, Irma Cisneros quien reconoció que el reto es no tener el personal suficiente, aunque se hace un esfuerzo para dar el servicio; así como el Segundo Visitador de la CODHEM, Juan Antonio Laredo, con el tema de la tortura, y del Poder Judicial, el juez Víctor Hugo Dávila; Lady Plácido de Haz Valer Mi Libertad, así como la escritora Estefanía Licea.

La propuesta del Centro de Defensa de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, en el foro y tras el grito de “libertad a los injustamente presos”, enfatizó que se tienen que incluir a la sociedad en el diálogo y la reconstrucción de los espacios de justicia; así como mesas de trabajo con el Tribunal de Justicia del Estado de México, que tienen que ver con la operación de Justicia, así como que el Instituto de la Defensoría Pública y la CODHEM no deben estar olvidadas y tener más recursos; y que la entidad, sea un territorio libre de tortura.

El colectivo Zeferino Ladrillero, ha realizado una ardua labor y documentado cada uno de los casos de injusticia del Estado de México, la falta de profesionalización y capacitación de los servidores públicos, por lo que llamaron a la conciencia de las autoridades para que devuelvan la libertad a los presos injustamente presos.

Del colectivo Haz Valer mi Libertad, Lady Plácido, destacó la necesidad de la impartición de justicia, resaltó que representan a los inocentes privados de su libertad, que se encuentran pagando sentencias por delitos que no cometieron, y destacó que se encuentran solo las personas que no tienen los recursos para huir y el único delito es ser pobres, por lo que durante el gobierno de Alfredo del Mazo decidieron irse a plantón ante tanta injusticia.

