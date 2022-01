Continúa el proceso selectivo de Squash en el Edomex

Para la temporada 2022, la Dirección General de Cultura Física y Deporte, en coordinación con Squashistas Mexiquenses, AC, desarrollará el Selectivo Estatal de Squash Infantil y Juvenil, el próximo 22 de enero, en el complejo de esta disciplina que se ubica en la Ciudad Deportiva Edoméx, en Zinacantepec.

Definen a mexiquenses que participarán en el Selectivo Nacional rumbo a los Juegos Nacionales Conade (Foto: Especial).

Este evento es parte del proceso selectivo rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2022 y da continuidad al Campeonato Estatal de Squash celebrado el 18 de diciembre del año recién concluido, de donde se sacó la base de esta selección estatal.

El objetivo de desarrollar este tipo de eventos de manera continua es que las y los jugadores tengan un mayor fogueo donde puedan incrementar su nivel deportivo, al tiempo que los entrenadores los observan para ver sus fortalezas y puntos débiles y así prepararlos para sus próximos compromisos.

Cabe señalar que esta competencia será de carácter obligatorio para los mexiquenses que se presentarán en los Selectivos Nacionales convocados por la Federación Mexicana de Squash y que son los filtros definitivos para llegar a los Juegos Nacionales Conade.

Las categorías consideradas para este evento son Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 19 y Sub 23, en ambas ramas, y los interesados pueden inscribirse antes del 20 de enero a las 10:00 horas enviando un correo a la dirección electrónica luisquashpower@hotmail.com; para mayores informes pueden comunicarse al teléfono 55-3028-1900.

Una vez definida la selección estatal mexiquense, los entrenadores desarrollarán un programa específico para los deportistas, primero con la intención de calificar a la justa nacional y posteriormente para pelear por los primeros lugares de sus respectivas categorías.

