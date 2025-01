Continúa Temporada 2024-2025 de The Royal Opera and Ballet

Los próximos 25 y 26 de enero, la pantalla de CineDot en Toluca vuelve a proyectar uno de los espectáculos de la Temporada 2024-2025 de The Royal Opera and Ballet. En esta ocasión se trata del ballet ‘La Cenicienta’, con dirección coreográfica de Frederick Ashton y música de Sergei Prokofiev.

Las funciones de ‘La Cenicienta’ serán el sábado 25 y domingo 26 de enero a las 10 de la mañana en CineDot de Centro Tolzú. El costo del boleto es de 149 pesos por persona.

Con The Royal Opera and Ballet, sus espectáculos llegan a distintas ciudades mediante proyecciones de alta definición que permite al público ver de forma detallada las títulos de cada temporada, además de material extra que incluye entrevistas con el elenco, así como equipo creativo.

En entrevista para Así Sucede Toluca, Francisco Mejía, director de CulturArte, precisó que las proyecciones son de los espectáculos que actualmente The Royal Opera, uno de los recintos culturales más emblemáticos de Londres, presenta. Explicó que solamente hay una diferencia de poco más de un mes entre la función en vivo en aquel recinto y la proyección que de realiza en cada una de las ciudades sede de The Royal Opera and Ballet, entre ellas Toluca.

El director de CulturArte también indicó que para lo que resta de esta temporada se proyectará de forma mensual un título, continuando en febrero con ‘Los cuentos de Hoffmann’; en marzo ‘El lago de los cisnes’; en abril ‘Romeo y Julieta’; en mayo ‘Turandot’; en junio ‘La Valquiria’ y en julio el espectáculo ‘Ballet to Broadway’.

