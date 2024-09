Contraloría del Poder Legislativo recibe anualmente 900 quejas contra ayuntamientos

De acuerdo con el controlador de la Cámara de Diputados del Estado de México, Juan José Hernández Vences, la mayor falta que se cometen en las administraciones municipales, es no hacer caso al artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a tener una respuesta la solicitudes que realizan al ayuntamiento.

Juan José Hernández Vences (Foto: redes Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción Edomex).

“Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario”.

Detalló que cuando entregan las solicitudes y no responden en el plazo de 15 días entonces, los ediles son sancionados, pero que hasta ahora es la mayor falta que cometen, sin embargo, esta no es la que más se repite en los ayuntamientos.

A ese respecto, informó que hay un promedio de 900 quejas por año contra los ayuntamientos, y muchas de ellas son por no presentar su declaración de bienes.

Respecto a la no declaración de su patrimonio, son los regidores quienes no presentan un año, o dos años dichas declaraciones, pero en ocasiones no lo hacen un tercer año; por lo que sin dar un número determinado, si mencionó que han sido inhabilitados algunos ediles.

