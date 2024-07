Convocan a manifestarse en Carretera Toluca-Naucalpan para exigir su reencarpetamiento

Desde el inicio de la temporada de lluvias, las condiciones de las principales vías de comunicación en el Estado de México han comenzado a deteriorarse, muestra de ello, es lo que ocurre con la carretera federal Toluca – Naucalpan a la altura de los puentes elevados en la entrada del Parque Industrial Toluca 2000, donde los tres carriles de alta velocidad en ambos sentidos han comenzado a presentar innumerables baches, por lo que los usuarios quedan varados al poncharse sus neumáticos o averiarse su unidad.

Algunos usuarios que transitan regularmente por esta vía, afirman que al ir conociendo poco a poco dónde se van generando los baches, tienen oportunidad de esquivarlos. Foto: Redes X / @OrtoDazCullar

Ante ello, a través de las redes sociales se comenzó a convocar a una manifestación el próximo 20 de julio para que las autoridades puedan resolver este problema, y aunque si bien, es una carretera federal, están pidiendo que sean las autoridades estatales quienes asuman la responsabilidad.

Algunos usuarios que transitan regularmente por esta vía, afirman que al ir conociendo poco a poco dónde se van generando los baches, tienen oportunidad de esquivarlos, sin embargo, las personas que no conocen la carretera son las que padecen más de las descomposturas de sus unidades, pero incluso, cuando llueve y están los encharcamientos, es cuando más sufren los automovilistas ya que no se ven estos baches, y pueden caer en ellos al no tener la posibilidad de verlos.

Comentarios

comentarios