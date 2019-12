Coros comunitarios de Niños llevan espíritu navideño al Museo Virreinal

Las Posadas Culturales han llevado, desde inicios de mes, la presentación de los coros comunitarios infantiles originarios de los municipios de Valle de Bravo, Malinalco, El Oro y Zinacantepec.

Unen sus voces y, como ensamble, entonan Noche de Paz, Campana sobre campana, Niño del tambor y Blanca Navidad (Foto: Especial).

En esta ocasión, tocó el turno al Museo Virreinal, ubicado en el antiguo Convento Franciscano en Zinacantepec, foro que albergó a este grupo de niñas y niños, quienes interpretaron una selección de canciones, con ese tono nostálgico y algunas muy festivas, propias de esta época decembrina.

Ante la presencia del director de Servicios Culturales, Juan Carlos Muciño, y de la directora del museo anfitrión, Andrea Zelaya, esta presentación dejó ver el nivel de ejecución que han logrado, a base de estudio y perseverancia constante.

Interpretaron piezas como Adeste fideles, Rodolfo el reno, Canción a Malinalco, Oh holy night, Flor de río, El feo, Tierra tú eres, Nu Navidad, Another brick in the wall, Canto a mis padres, Ronda de Navidad, además de los tradicionales villancicos.

Los pequeños artistas lograron contagiar su espíritu navideño al entonar como ensamble, Noche de Paz, Campana sobre campana, Niño del tambor y Blanca Navidad.

A decir de los directores de cada coro, esta convivencia les dejó muy gratas experiencias y aprendizaje, por lo que esperan repetirla.

Esta iniciativa de la Secretaría de Cultura del estado de México, ofrece más actividades que tendrán lugar en diversos espacios y concluirán el 5 de enero de 2020.

Para mayores informes pueden consultar las fechas, lugares y horarios, en las redes sociales de la Secretaría, Facebook y Twitter @CulturaEdomex.

Relacionado

Comentarios

comentarios